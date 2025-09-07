Prezident Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Japonska

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval na pracovnú návštevu Japonska, ktorá sa uskutoční pri príležitosti osláv Národného dňa SR na svetovej výstave Expo 2025. V rámci programu v Osake sa prezident zúčastní na oficiálnej ceremónii otvorenia. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident SR stretne s predsedom vlády Japonska Šigeru Išibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren,“ priblížila KP SR. Išiba v nedeľu oznámil, že podáva demisiu, vo funkcii premiéra však zatiaľ zostáva.
Počas návštevy hlava štátu vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry, navštívi Atómový dom a položí veniec k Pamätníku mieru.