Šokujúce dianie na strednej škole! Dve žiačky nahlásili učiteľa za sexuálne obťažovanie: Hrozné DETAILY prípadu

MODRA - Dve študentky strednej pedagogickej školy v Modre sa sťažovali na nevhodné dotyky a správanie triedneho učiteľa. Vedenie školy ich sťažnosti dlho ignorovalo a neprijalo dostatočné opatrenia. Prípad vyšetruje polícia aj školská inšpekcia. Učiteľ však má naďalej na škole učiť, len s istými obmedzeniami. Odborníci kritizujú postup školy a upozorňujú, že mohlo ísť o grooming a sexuálne obťažovanie.
O prípade informuje Denník N, ktorý priniesol otrasné detaily toho, čo sa na škole dialo a ako k tomu pristupovalo vedenie. Informácie mu poskytli rodičia dvoch stredoškoláčok zo strednej pedagogickej školy v Modre, ktoré sa sťažovali na nevhodné dotyky a správanie triedneho učiteľa. Vedenie školy ich sťažnosti dlho ignorovalo a neprijalo dostatočné opatrenia.
Zuzana skončila na psychiatrickom oddelení
Prvé dievča, ktoré kvôli zachovaniu anonymity nazvali Zuzana, si už krátko po nástupe do prvého ročníka všimla "uvoľnené" správanie triedneho učiteľa k žiačkam a že dievčatá pravidelne objímal. Keďže jej to bolo nepríjemné, rozhodla sa to dať učiteľovi najavo. Ten na to reagoval chladným správaním a ignoráciou. Na plaveckom výcviku ju neskôr dvakrát hodil do vody a chytil za zadok. Tiež prišiel do jej izby a bol s ňou osamote a opäť sa jej dotýkal.
Rodičia dievčaťa pre Denník N opísali, že správanie učiteľa vyvolávalo v dcére stres, úzkosť, pocity viny a zlyhania či bezmocnosť. Prestalo jej chutiť jesť, začala zvracať, najmä po fyzickom kontakte s učiteľom a viditeľne chudnúť. Rodine sa so správaním učiteľa zverila, avšak spočiatku popierala, že sa to týka aj jej. V druhom ročníku sa Zuzana učiteľovi podriadila kvôli jeho nepríjemnému správaniu, ktoré sa prejavovalo po jej rezervovanom postoji voči nemu. Učiteľ ju hladkal, objímal, ovoniaval jej vlasy a volal do kabinetu. "Bolo to pre mňa najhoršie, čo som kedy cítila, chodila som do školy s pocitom, akoby tam bol terorista, ktorého sa stále bojím," povedala neskôr rodičom. Tým sa už jej fyzický stav prestal pozdávať a najmä to, že ich dcére ostávalo zle vtedy, keď mala ísť v pondelok do školy. Zmenila štýl obliekania a z elegantného odevu prešla na vyťahané tričká, svete a široké nohavice čiernej farby. Okrem toho si ostrihala dlhé vlasy úplne na krátko. Rodičia kontaktovali organizáciu Chuť žiť, ktorá pomáha ľuďom s poruchami príjmu potravy a dcéru prihlásili do liečebno-vzdelávacieho programu. Pravú príčinu jej stavu však nevedeli a dcéra im ju prezradiť nechcela.
Od novembra 2024 prešla Zuzana na individuálne vzdelávacie štúdium, ktoré jej navrhol triedny učiteľ kvôli vymeškávaniu utorkového vyučovania, keď chodila na terapie. Zuzana po tom všetkom pomýšľala na samovraždu, po čom ju hospitalizovali na psychiatrii v Národnom ústave detských chorôb na bratislavských Kramároch. Tam sa dostala vďaka zásahu krízovej linky IPčko, na ktorú zatelefonovala po tom, čo videla ich plagáty v okolí vlakovej trate. Na psychiatrickom oddelení sa jedlu nevyhýbala a preto lekárka rodičov upozornila, že problém bude niekde inde. Až keď bola Zuzana niekoľko dní na pedopsychiatrii, začala rozprávať viac o tom, čo prežívala - najskôr lekárom, neskôr aj rodičom. Na otázku, prečo o tom nepovedala skôr, uviedla, že nechcela priťažovať rodine, ktorú postihla zákerná choroba a tiež si pripadala "chybná", keďže mnohým dievčatám v triede kontaktné správanie učiteľa neprekážalo.
Učiteľ obťažoval aj Andreu
Druhou študentkou v prípade je Andrea. An ona si všimla, že jej triedny učiteľ sa často dotýka žiakov a objíma ich. Ona nebola výnimkou. Učiteľove dotyky na Andreinom chrbte a krku, sprevádzané šepkaním do ucha, sa stupňovali. Všimla si, že ostatní zamestnanci školy sa takto nesprávajú a Andrea začala pociťovať nepohodlie. Prvýkrát vyjadrila svoj nesúhlas počas plaveckého výcviku. Napriek jej jasným signálom učiteľ v takomto správaní pokračoval.
Situácia vyvrcholila počas lyžiarskeho výcviku, keď sa Andrea ocitla sama na izbe. Učiteľ ju navštívil neskoro večer pod zámienkou rozhovoru o údajnom konflikte so spolubývajúcou. Spýtal sa jej, či si môže ľahnúť vedľa nej na posteľ, lebo ho bolí chrbát, čo dievča ochromilo. Konverzácia sa následne zvrhla na nevhodné otázky o Andreinom sexuálnom živote. Pedagóg sa jej vypytoval, či už mala priateľa, čo spolu robili, a pokračoval s vypytovaním dovtedy, kým nedostal odpoveď, že sexuálny styk ešte nemala.
"Ty si taká sexi v tomto tričku, ja to mám tak rád, keď máš na sebe toto tričko. Ty si taká sexi, vieš sa vždy tak pekne zladiť," prihováral sa podľa Denníka N učiteľ Andrei priamo v škole. "Ja sa ťa budem chytať ešte viac, keď viem, že to nemáš rada," povedal jej raz pri odchode z triedy po poslednej piatkovej hodine a silno ju stisol. Andrea celé diane opísala v liste inšpekcii.
Správanie pedagóga vykazuje znaky groomingu, uviedla Katarína Fülöpová, riaditeľka Centra pre poradenstvo a prevenciu Pezinok, ktoré sa zapojilo do riešenia situácie na modranskej strednej škole.
Grooming
Grooming je forma oslovenia a následného budovania dôvery, vzťahu a vytváranie
emocionálneho prepojenia sexuálneho predátora „groomer-a“ s obeťou (najčastejšie dieťaťom alebo mladistvým) prostredníctvom online nástrojov, alebo aj fyzického kontaktu
za účelom manipulácie a zníženia zábrany obete na účely vykorisťovania, prípadne
až fyzického sexuálneho zneužitia detskej/ mladistvej obete. Správanie dospelého v týchto prípadoch prekračuje hranice profesionálneho prístupu k deťom. (MV SR)
Šokujúce správanie vedenia školy po sťažnostiach rodičov
Keď sa rodičia dievčat obrátili na vedenie školy, riaditeľ reagoval vlažne a tvrdil, že o tom nevedel a spoločne so zástupkyňou školy dodali, že učiteľ je "priateľský a kontaktný". K priamej konfrontácii s triednym učiteľom došlo zo strany matky Zuzany a jej dospelého brata. Učiteľ nepoprel, že bol so Zuzanou počas plaveckého výcviku sám v izbe, no nevedel si spomenúť, či sa jej dotkol alebo nie. Učiteľ mal zobrať na vedomie, že k nevhodnému kontaktnému správaniu z jeho strany nedôjde a že nebude žiačku nijako znevýhodňovať.
Zuzanina matka pre Denník N zaroveň spomenula ďalšiu šokujúcu vec v prípade. Riaditeľ školy osobne išiel za lekárkou, ktorá pracuje na detskej psychiatrii, a priamo jej sa pýtal na súvislosť psychického stavu dievčaťa s učiteľovým údajným obťažovaním. Urobil tak bez vedomia a súhlasu rodičov. Zisťovanie zdravotného stavu žiaka je porušením zákona o ochrane osobných údajov.
Situácii sa rozhodli riešiť s vedením školy aj rodičia Andrey. Z ich stretnutia však neexistuje žiaden záznam. Rodičia Andrey hovoria, že ani po ich stretnutí s vedením sa nič zásadné nezmenilo. Dievčatá naďalej prichádzali do kontaktu s učiteľom, ktorý sa ich síce už nedotýkal, no akákoľvek interakcia s ním im bola veľmi nepríjemná. Okrem toho aj samotný riaditeľ sa správal v prítomnosti Zuzany nemiestne. Raz, keď prechádzala po chodbe okolo neho a zbadal ju, priskočil k vedľa stojacej kolegyni, začal ju hladkať po ruke a pozerajúc na Zuzanu mal povedať "toto sa tu nesmie robiť" a smiať sa tomu. Nepríjemná bola aj situácia v triede, kde sa niektoré spolužiačky učiteľa zastávali.
Matky oboch žiačok modranskej pedagogickej školy podali ďalšie sťažnosti, no už na externé inštitúcie. V máji podala matka Andrey aj trestné oznámenie na pezinskej okresnej polícii. Zásadnejšie opatrenia prijal riaditeľ školy až po niekoľkých mesiacoch a sťažnostiach na externé inštitúcie. Riaditeľka centra poradenstva a prevencie hovorí, že opatrenia začalo vedenie školy robiť koncom apríla. "Považujem za zvláštne a nezodpovedné zároveň, že od začiatku marca po sťažnostiach od rodičov riaditeľ SOŠ pedagogická v Modre začal konať až koncom apríla," uviedla pre Denník N riaditeľka centra prevencie a poradenstva Katarína Fülöpová.
Učiteľ naďalej na škole učí, len s istými obmedzeniami. Riaditeľ ho zbavil triednictva a zakázal mu zúčastňovať sa na školských aktivitách a podujatiach. "Zároveň mu bolo zakázané vykonávať individuálne konzultácie bez prítomnosti ďalšieho pedagogického zamestnanca a má úplný zákaz fyzického kontaktu so žiakmi," napísal Denníku N bratislavský VÚC. Prečo dostal pedagóg písomné upozornenie na nevhodné správanie až 20. júna, však neuviedli.
Z rozhodnutia školskej inšpekcie zostali v šoku
Rodiča sa obrátili vo veci aj na školskú inšpekciu. Očakávanej pomoci sa však nedočkali. Zuzaniným rodičom oznámili, že ich sťažnosť bola odložená kvôli prebiehajúcemu policajnému vyšetrovaniu. Andreiným rodičom inšpekcia oznámila, že ich sťažnosť je neopodstatnená.
Rodičia boli šokovaní rozhodnutím inšpekcie, najmä keď ich dcéra nebola jediná, ktorá mala podobné skúsenosti s učiteľom. Inšpekcia vo svojom rozhodnutí uviedla, že nebolo možné potvrdiť tvrdenia študentiek, pretože učiteľ poprel akékoľvek nevhodné správanie. Na svoju obhajobu použil staršie video, kde mu žiačky gratulovali k narodeninám.
Inšpekcia tiež citovala anonymný list podporujúci učiteľa a petíciu iniciovanú žiakmi. Andreini rodičia sa proti tomuto záveru odvolali a prípad teraz vyšetruje Štátna školská inšpekcia. Rodičia sú frustrovaní, pretože psychológovia a psychiatri, ktorí sa stretli s dievčatami, nespochybňovali ich tvrdenia.
Polícia stále vyšetruje podozrenie zo sexuálneho zneužívania. Odborníčka Slávka Karkošková však predpokladá, že vyšetrovanie môže skončiť bez obvinenia, keďže nedošlo k priamym dotykom na intímnych miestach. Napriek tomu zdôrazňuje, že škola má povinnosť riešiť sexuálne obťažovanie, inak porušuje antidiskriminačný zákon.
Následky celej situácie sú pre dievčatá vážne. Andrea má problém pokračovať v štúdiu na pôvodnej škole a jej rodičia sa snažia o jej prestup. Zuzana, ktorá nikdy predtým nemala psychické problémy, musela zmeniť školu a opakovať ročník. Cíti hnev a nespravodlivosť, pretože ona musela odísť, zatiaľ čo učiteľ môže naďalej vyučovať.