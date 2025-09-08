Francúzsky parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra Bayroua

PARÍŽ - Francúzska vládna koalícia vedená premiérom Francoisom Bayrouom v pondelkovom hlasovaní o dôvere po deviatich mesiacoch vo funkcii nezískala v parlamente potrebnú podporu. Informujú o tom svetové agentúry.
Vláda získala podporu 194 poslancov, 364 hlasovalo proti, čo znamená pád štvrtého francúzskeho premiéra za posledné dva roky. „V súlade s článkom 50 ústavy musí premiér predložiť demisiu svojej vlády,“ oznámila po hlasovaní predsedníčka Národného zhromaždenia Yaël Braunová-Pivetová. Kancelária premiéra avizovala, že Bayrou odovzdá rezignáciu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi v utorok ráno. „Máte moc zvrhnúť vládu, ale nemáte moc vymazať realitu. Realita zostane neúprosná, výdavky budú naďalej rásť a už aj tak neznesiteľné bremeno dlhu sa stane ešte ťažším a nákladnejším,“ varoval parlament pred hlasovaním Bayrou.
Tvrdil, že poslancov žiada, aby „potvrdili rozsah úsilia“
Francúzsky premiér chcel vyvolaním hlasovania o dôvere vlády získať podporu pre škrty vo vládnych výdavkoch. Bayrou tvrdil, že poslancov žiada, aby „potvrdili rozsah úsilia“, ktorým sa vláda snaží znížiť výdavky rozpočtu o 43,8 miliárd eur. Návrh počítal napríklad so zrušením dvoch štátnych sviatkov a mal znížiť rozpočtový deficit Francúzska na 4,6 percenta hrubého domáceho produktu. Hlasovanie proti návrhu o vyslovenie dôvery vopred avizovala Socialistická strana (PS), zelení, komunisti, krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI) i krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej.
Bayrou je predsedom centristického Demokratického hnutia (MoDem) a menšinovú vládu viedol od decembra po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý rok prekvapivo vyhlásil predčasné voľby. V júli vláda ustála hlasovanie o nedôvere iniciované socialistami.
Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch. Parlament v pondelok vyslovil nedôveru vláde Francoisa Bayroua, ktorý odovzdá rezignáciu prezidentovi v utorok ráno. Informuje o tom agentúra Reuters a AFP.
„Prezident berie na vedomie výsledok hlasovania poslancov. Zajtra sa stretne s premiérom Francoisom Bayrouom, aby prijal demisiu jeho vlády. Prezident republiky vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch,“ oznámila kancelária prezidenta.