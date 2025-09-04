Vo Francúzsku sa odohral ďalší únos súvisiaci s kryptomenami: Zadržali sedem osôb

PARÍŽ - Bezpečnostné zložky vo Francúzsku zadržali sedem osôb podozrivých z únosu a väznenia 22-ročného švajčiarskeho občana. Výmenou za jeho prepustenie na slobodu únoscovia požadovali výkupné v kryptomene, informovala agentúra AFP.
Zadržanie podozrivých je výsledkom spoločnej operácie elitných jednotiek GIGN, žandarmérie a jednotky kriminálnej polície departementu Drôme ležiaceho v regióne Auvergne-Rhône-Alpes na juhovýchode Francúzska. Celkovo sa na operácii podieľalo približne 150 príslušníkov bezpečnostných zložiek a ich úlohou bolo čo najrýchlejšie identifikovať únoscov.
Operácia sa skončila v nedeľu 31. augusta oslobodením obete a zadržaním troch mužov. Štyria ďalší boli zadržaní neskôr. Podľa informácií miestnych médií polícia uskutočnila niekoľko bytových prehliadok a zadržaní v oblasti mesta Valence na juhovýchode Francúzska.Podľa regionálneho denníka Dauphiné Libéré bol unesený mladík nájdený priviazaný v dome neďaleko vysokorýchlostnej železničnej stanice vo Valence.
Prokuratúra mesta Lyon začala vo veci vyšetrovanie pre podozrenie z únosu, zadržiavania, vydierania s použitím zbrane a z účasti na zločineckom spolčovaní s cieľom spáchať trestný čin. Francúzske úrady riešili v poslednom období sériu únosov a vydieračských pokusov zameraných na rodiny solventných osôb, ktoré pôsobia v oblasti kryptomien.
V januári únoscovia zadržali Davida Ballanda, ktorý je spoluzakladateľom firmy Ledger - jej majetok mal v tom čase trhovú hodnotu viac než miliardu dolárov. Únoscovia Ballandovi odrezali prst a požadovali za prepustenie vysoké výkupné. Balland sa dostal na slobodu nasledujúci deň a jeho priateľku, ktorá bola tiež obeťou únosu, našli zviazanú v kufri auta neďaleko Paríža. V máji uniesli štyria maskovaní muži otca muža, ktorý prevádzkoval maltskú kryptofirmu. Obeti odrezali prst a požadovali za jeho prepustenie niekoľkomiliónové výkupné. Na slobodu sa dostal po 58 hodinách, počas razie bezpečnostných síl.