Voľby v Česku by podľa najnovšieho PRIESKUMU vyhralo ANO: Spolu klesá, Stačilo a Motoristi rastú

PRAHA - Voľby do Poslaneckej snemovne by teraz podľa aktuálneho volebného modelu agentúry STEM s náskokom vyhralo hnutie ANO so ziskom 30,7 percenta hlasov. Oproti minulému týždňu si však mierne pohoršilo, rovnako ako druhá koalícia Spolu s podporou 20,3 percenta voličov.
Na treťom mieste sa drží hnutie SPD, ktoré má podobne ako pred týždňom 12,9 percenta. Nasleduje STAN so ziskom 10,5 percenta, za Pirátov by hlasovalo 9,2 percenta voličov. Najviac od minula posilnilo hnutie Stačilo! s podporou 7,4 percenta.
Do snemovne by teraz prešli tiež Motoristi, ktorí by dostali 5,5 percenta. Výsledok nad potrebných päť percent v modeli agentúry STEM zaznamenali druhýkrát za sebou. Výsledky prieskumu v nedeľu (7. 9.) zverejnila televízia CNN Prima News.
Opozičné ANO si oproti predchádzajúcemu prieskumu pohoršilo o 0,5 percentuálneho bodu. „Hnutie je dlhodobým favoritom volieb naprieč prieskumami, avšak s vyostrujúcou sa horúcou fázou kampane zostáva hlavnou otázkou, či ANO zostane nad 30 percentami,“ uviedli analytici STEM.
Koalícia Spolu, zložená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, stratila za uplynulý týždeň 0,6 bodu. Podpora SPD, na ktorej kandidátkach sú aj zástupcovia Slobodných, Trikolory a PRO, zostala prakticky rovnaká.
Polepšili si Stačilo a Motoristi
Ďalšie zoskupenia si o niečo polepšilo, hoci v rámci štatistickej chyby – STAN o 0,4 percentuálneho bodu a Piráti kandidujúci so Zelenými o 0,3 bodu. Najviac posilnilo Stačilo!, za ktoré kandidujú aj komunisti a sociálni demokrati, a to o 0,9 percentuálneho bodu. Silnejší sú necelý mesiac pred voľbami podľa STEM aj Motoristi, ktorí by teraz získali 5,5 percenta hlasov, čo je oproti predchádzajúcemu prieskumu nárast o takmer pol percentuálneho bodu.
„Motoristi sa pohybovali aj pod hranicou vstupu do snemovne, avšak podľa najnovších dát sa tomuto okraju vzďaľuje. Oslabila však Prísaha, ktorá by podľa modelu klesla na 2,9 percenta hlasov,“ konštatovali autori modelu.
V prepočte na mandáty by ANO teraz malo 68 poslancov, koalícia Spolu 43. Ďalších 27 kresiel by v snemovni obsadili zástupcovia SPD a 21 mandátov by pripadlo Starostom. Piráti by mali 19 poslancov, Stačilo! 14 a Motoristi osem kresiel. Celkovo by strany súčasnej vládnej koalície obsadili spolu s Pirátmi, ktorí vlani odišli do opozície, 83 miest v dvestočlennej dolnej komore.
Analytici STEM robili výskum v troch vlnách od 14. augusta do 2. septembra. Zúčastnilo sa ho vyše 1 500 respondentov starších ako 18 rokov. Do aktuálneho modelu sa nestačili premietnuť niektoré udalosti končiaceho sa týždňa, napríklad predstavenie návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, napadnutie predsedu ANO Andreja Babiša či zverejnenie volebného programu ANO.