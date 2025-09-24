Brutálny útok v Stropkove: Mladú ženu dvakrát za sebou napadli, kopali a bili ju na ulici!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
STROPKOV - V súvislosti s útokom na 23-ročnú ženu, ku ktorému došlo v uplynulých dňoch v Stropkove, vedie polícia trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Vo večerných hodinách bola na mieste verejnosti prístupnom na Hlavnej ulici v Stropkove fyzicky napadnutá 23-ročná žena. Útočník ju kopol do hrudníka, schytil za vlasy a zhodil na zem. Mladú ženu ďalej kopal a udieral do celého tela. K rovnakému útoku na ženu došlo aj v nasledujúci deň na rovnakom mieste a taktiež večer,“ uviedla Ligdayová s tým, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberá.