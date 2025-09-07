Nedeľa7. september 2025, meniny má Marianna, zajtra Miriama

Výrazný ZÁSAH do ruských plánov na Ukrajine: Kyjev sa sústredil na TIETO ciele! Prináša to prvé ovocie

Ukrajinský dronový útok na rafinériu v Krasnodare
Ukrajinský dronový útok na rafinériu v Krasnodare (Zdroj: TASR/AP/Pool/Maxim Shemetov, X/Status-6 (Military & Conflict News))
KYJEV/MOSKVA – Zdĺhavé boje na Ukrajine, ktoré mali byť vo svojich počiatkoch rýchlou vojenskou operáciou, sa zrejme nerozhodnú na vojnovom fronte. Kyjev zvolil proti svojmu nepriateľovi novú taktiku boja, ktorá ma Moskvu oslabiť najmä po ekonomickej stránke. V súčasnej dobe to vyzerá tak, že to prináša prvé ovocie.

Moskva čelí problému, ktorý môže zmeniť formu aj intenzitu jej útokov na ukrajinské ciele. Postaral sa o to paradoxne Kyjev, ktorý sa bráni bez prerušenia od konca februára 2022. V Rusku dochádza palivo, čo sa odzrkadlilo na rekordných cenách za pohonné hmoty. Ako informuje Atlantic Council, tento stav vznikol ako priamy následok ukrajinských dronových útokov na ruské rafinérie. 

Dlhé rady pred čerpacími stanicami 

Na sociálnych sieťach sa v poslednej dobe objavilo množstvo záberov vybuchujúcich nádrží na benzín a spracovanú ropu. Na okupovaných častiach Ukrajiny tak vzniká situácia, kedy sa pred čerpacími stanicami tvoria veľké rady čoraz frustrovanejších šoférov. 

Len od začiatku augusta tohto roku vyradili ukrajinské útoky za pomoci dronov 13 percent ruských ropných kapacít. Najhoršie sú na tom okupovaný Krym, Charabovsk či Sachalin. V Kurilovskej oblasti si bol spustený obmedzený predaj pohonných hmôt (10 litrov benzínu na jednu osobu). Najväčší problém je s variantami Ai-92 a Ai-95, ktorých predaj sa musel už zastaviť. 

Prvé ruské opatrenia 

Podobný stav zažívajú aj obyvatelia okupovaných oblastí Cherson a Luhansk. Kremeľ už musel podniknúť prvé opatrenia, keď predĺžil zakázal vývozu automobilov na benzínový pohon do konca októbra. Podľa Moskvy by to malo situáciu stabilizovať. V médiách na okupovaných územiach sa už objavujú správy z niektorých regiónov o zákaze predaja benzínu súkromníkom.

Ukrajinské útoky na ruské ciele za pomoci dronov sa objavili už minulý rok, no vtedy bola celá akcia podniknutá prevažne s jedným dronom. Spôsobilo to maximálne požiar prípadné menšie škody, ktoré Rusi do niekoľkých dní opravili. Dnešné útoky ale Kyjev podniká s desiatkami dronov, pričom na ciele útočí opakovane, čo sťažuje ich opravu a opätovný návrat do prevádzky.   

