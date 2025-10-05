Prosperujúce Rusko a propaganda v priamom prenose: Benzín ako vzácnosť a nekonečné rady na čerpačkách!

MOSKVA - Ruská federácia sa ocitla v hlbokej kríze pohonných hmôt a už to nedokážu skrývať. Po viacerých ukrajinských útokoch na ropné rafinérie v krajine chýba benzín aj nafta, čo potvrdzujú dokonca aj ruské štátne médiá.
O alarmujúcej situácii pre bežných motoristov v Rusku svedčia početné videá a fotografie na sociálnej sieti X a tiež nezávislý portál The Moscow Times uvádza, že tamojšie sa úrady pripravujú na dovoz pohonných hmôt z Ázie.
Situácia je vážna a vnímajú to aj úrady
Na mnohých čerpacích staniciach sa vytvárajú dlhé rady, predaj je obmedzený a niektoré pumpy museli úplne zavrieť. Zasiahnuté rafinérie boli vyradené z prevádzky alebo fungujú len s obmedzenou kapacitou. Denník Kommersant zas odhadol, že na ruskom trhu chýba približne pätina mesačnej spotreby benzínu – asi 400-tisíc ton z celkových dvoch miliónov. Aj oficiálne zdroje uznávajú, že situácia je vážna a jej riešenie si môže vyžiadať mimoriadne opatrenia. Spomína sa zmiernenie ekologických predpisov, ale aj rozšírenie dovozu.
Najkritickejšia je situácia azda na okupovanom Kryme, kde musela do 22. septembra polovica čerpacích staníc uzavrieť. Miestne úrady obmedzili maximálny objem nákupu na 30 litrov, no v niektorých oblastiach je možné natankovať len desať. Podobné problémy hlásia aj regióny na ruskom Ďalekom východe, Kirovská či Nižnenovgorodská oblasť. Portál Meduza spomína aj Leningradskú, Belgorodskú, Lipetskú oblasť a Stavropoľský kraj. Podľa Newsweeku sa s výpadkami potýka najmenej dvadsať regiónov naprieč krajinou.
Krízu navyše zhoršuje prudký rast veľkoobchodných cien benzínu, ktoré od začiatku roka vzrástli o viac než 40 percent, čo ešte viac tlačí nahor infláciu a zdražuje dopravu, poľnohospodárstvo i potraviny. V snahe situáciu stabilizovať vláda už v júli zakázala vývoz benzínu, pričom pôvodne mal zákaz trvať len do konca augusta. Naposledy ho však Moskva predĺžila až do konca roka 2025 a rozšírila aj na motorovú naftu.
Provizórne riešenie za asistencie Bieloruska
Ruské úrady zároveň zvyšujú dovoz benzínu z Bieloruska, no ten pokrýva len zlomok domáceho dopytu – menej než dve percentá. Očakáva sa, že Rusko bude Bielorusku dodávať viac surovej ropy, ktorú si následne spätne odkúpi už spracovanú. Ani toto riešenie však zrejme nebude postačovať.
Altai Krai, Russia ❗— LX (@LXSummer1) October 4, 2025
⛽ Meanwhile in Biysk - Rosneft gas station, the queues are very long. pic.twitter.com/UUPb7ruqvT
Moskva teraz podľa ďalších zdrojov hľadá nových partnerov v Číne, Južnej Kórei či Singapure. Náznakom tohto smerovania je aj rozhodnutie Euroázijskej hospodárskej komisie zrušiť dovozné clá na benzín, motorovú naftu a lodné palivá až do júna 2026, čo má uľahčiť bezcolný import.
Rusko tiež plánuje dotovať rozdiel medzi svetovými a domácimi cenami palív z federálneho rozpočtu, aby zabránil ďalšiemu rastu cien pre obyvateľov. Dovoz z Ázie majú zabezpečovať spoločnosti Rosnefť, NNK a štátny podnik Promsyrieimport, pričom by malo ísť o približne 150-tisíc ton palív mesačne.