Utorok2. september 2025, meniny má Linda, Rebeka, zajtra Belo

Pellegrini víta rokovania, ktoré môžu prispieť k ukončeniu konfliktu na Ukrajine

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini víta akékoľvek diplomatické rokovania na najvyššej úrovni, ktoré môžu prispieť k obnove dialógu a následne aj k ukončeniu vojenského konfliktu na Ukrajine. Rokovania premiéra SR Roberta Fica s prezidentmi Ruska, Číny a Ukrajiny vníma Pellegrini ako prejav snahy o medzinárodný dialóg. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

„Sériu rokovaní, ktoré absolvuje predseda vlády SR s Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, vníma prezident SR ako prejav snahy o medzinárodný dialóg, ktorý napokon môže priviesť znepriatelené strany za rokovací stôl s cieľom ukončiť vojnové utrpenie,“ uviedla kancelária prezidenta.

Slovenský premiér sa v utorok v Číne stretol s Putinom. Obaja lídri pricestovali do Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Fico bude počas trojdňovej návštevy rokovať aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a viceprezidentom Chan Čengom. S Putinom sa naposledy stretli v máji na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom.

V piatok sa Fico plánuje stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Zelenským. Na utorkovom stretnutí s Putinom slovenský premiér kritizoval útoky Ukrajiny na energetickú infraštruktúru a potvrdil, že o tejto otázke chce v piatok diskutovať s prezidentom Ukrajiny.

Viac o téme: RuskoUkrajinaKonfliktPeter PellegriniVojna
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Desivé varovanie Merza: Ukrajina
Desivé varovanie Merza: Ukrajina nesmie kapitulovať! To by znamenalo pohromu
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Fico sa stretne so Zelenským! Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu
Zahraničné
Pápež Lev XIV. vyzval
Pápež Lev XIV. vyzval na zloženie zbraní po útokoch na Ukrajine a streľbe v škole v USA
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE USA posilnia
MIMORIADNY ONLINE USA posilnia Ukrajinu tisíckami rakiet: Civilnú loď pri Odese poškodila explózia dronu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Paralympionici otvorili Nezlomný chodník slávy
Paralympionici otvorili Nezlomný chodník slávy
Šport
Zdobenie hennou patrí k symbolom Orientu
Zdobenie hennou patrí k symbolom Orientu
Cestovanie
Progresívne Slovensko reaguje na stretnutie Roberta Fica s Vladimirom Putinom
Progresívne Slovensko reaguje na stretnutie Roberta Fica s Vladimirom Putinom
Správy

Domáce správy

FOTO Michal Šimečka
Opozícia kritizuje stretnutie Fica s Putinom: Považuje to za zradu záujmov
Domáce
Po Bratislave jazdil opitý
Po Bratislave jazdil opitý 22-ročný muž na motocykli: VIDEO Vodičovi namerali 2,10 promile
Domáce
Cudzinka opísala šokujúci incident
Cudzinka opísala šokujúci incident z bratislavskej MHD: Muž ju mal udierať do chrbta, nikto sa jej nezastal!
Domáce
Modernizácia atletického areálu v Liptovskom Mikuláši prinesie nové tribúny a lepšie podmienky
Modernizácia atletického areálu v Liptovskom Mikuláši prinesie nové tribúny a lepšie podmienky
Liptovský Mikuláš

Zahraničné

Peter Pellegrini
Pellegrini víta rokovania, ktoré môžu prispieť k ukončeniu konfliktu na Ukrajine
Zahraničné
Protesty v Los Angeles
Sudca rozhodol: Nasadenie vojakov počas protestov v Los Angeles je nezákonné!
Zahraničné
Čínsky prezident Si Ťin-pching
Si povedal Pezeškijánovi, že Čína je proti použitiu sily na riešenie nezhôd
Zahraničné
Vodiči, POZOR: Na diaľnici
Vodiči, POZOR: Na diaľnici M1 z Budapešti k hraniciam Rakúska a Slovenska budú obmedzenia
Zahraničné

Prominenti

Choreografa Cmoreja zasiahlo 20-tisíc
Choreografa Cmoreja zasiahlo 20-tisíc voltov: Aký má život po nešťastí! Dnes má iný problém
Domáci prominenti
Anna Wintour
KONIEC jednej éry vo Vogue: Anna Wintour ODCHÁDZA… Jej nástupkyňou je DCÉRA slávnej herečky!
Zahraniční prominenti
Nedvěd OSLAVOVAL narodeniny BEZ
Nedvěd OSLAVOVAL narodeniny BEZ Dary: VEČER aj RÁNO strávil s INOU kráskou!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Kaia Gerber, Lewis Pullman
HORÚCA LÁSKA v Benátkach: Dcéra Cindy Crawford a herec z Top Gunu POTVRDILI VZŤAH vášnivým bozkom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chlapec v šoku: Rozplakal
Chlapec v šoku: Rozplakal sa, keď zistil pravdu o Trumpovi! VIDEO baví milióny
Zaujímavosti
Bolí vás zub a
Bolí vás zub a odkladáte návštevu zubára? OKAMŽITE ho napravte! Váš život môže byť v ohrození
Zaujímavosti
Údolie motýľov na Rhodose:
Údolie motýľov na Rhodose: Unikátna prírodná rezervácia s tisíckami pestrofarebných krídel
dromedar.sk
Tajomstvo dokonalej raňajkovej klasiky:
Tajomstvo dokonalej raňajkovej klasiky: Vyhnite sa tejto chybe! Robíte ju aj vy?
Zaujímavosti

Dobré správy

Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce

Ekonomika

Zlato prepisuje dejiny: Cena vyskočila nad 3500 dolárov a môže rásť ďalej
Zlato prepisuje dejiny: Cena vyskočila nad 3500 dolárov a môže rásť ďalej
Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!
Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!
Fico sa má stretnúť so Zelenským: Odmietame útoky na ropnú infraštruktúru, odkazuje do Kyjeva!
Fico sa má stretnúť so Zelenským: Odmietame útoky na ropnú infraštruktúru, odkazuje do Kyjeva!
Nenávidené euro? Nový prieskum búra mýtus o vzťahu Slovákov k spoločnej mene! (prieskum)
Nenávidené euro? Nový prieskum búra mýtus o vzťahu Slovákov k spoločnej mene! (prieskum)

Šport

Senzačná výhra nad Manchestrom má dohru: Grimsby dostalo pokutu, za všetko môže počítač
Senzačná výhra nad Manchestrom má dohru: Grimsby dostalo pokutu, za všetko môže počítač
Anglický ligový pohár
Premier League má za sebou rekordné prestupové obdobie: Kto minul najviac peňazí a koľko?
Premier League má za sebou rekordné prestupové obdobie: Kto minul najviac peňazí a koľko?
Premier League
VIDEO Zápas Sabalenkovej zatienili zásnuby v hľadisku: Reakcia svetovej jednotky baví internet
VIDEO Zápas Sabalenkovej zatienili zásnuby v hľadisku: Reakcia svetovej jednotky baví internet
Ženy
Šporar verí, že návrat do Slovana prišiel v správnom čase: Prežil som tu najkrajšie momenty kariéry
Šporar verí, že návrat do Slovana prišiel v správnom čase: Prežil som tu najkrajšie momenty kariéry
Niké liga

Auto-moto

Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Hľadá sa dispečer centrálnej ochrany v Trenčianskom kraji: Ste to práve vy?
Hľadá sa dispečer centrálnej ochrany v Trenčianskom kraji: Ste to práve vy?
Zaujímavé pracovné ponuky
Návrat z letných dovoleniek: Tipy, ako sa efektívne naštartovať do práce po prázdninách
Návrat z letných dovoleniek: Tipy, ako sa efektívne naštartovať do práce po prázdninách
Motivácia a produktivita
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Výber receptov

Technológie

Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Veda a výskum
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
Bezpečnosť
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Veda a výskum
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Správy

Bývanie

20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova

Pre kutilov

Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto sa správajú jednotlivé znamenia po rozchode: Kto sa tvári, že mu je všetko jedno a kto stalkuje ex na sociálnych sieťach?
Partnerské vzťahy
Takto sa správajú jednotlivé znamenia po rozchode: Kto sa tvári, že mu je všetko jedno a kto stalkuje ex na sociálnych sieťach?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Cudzinka opísala šokujúci incident
Domáce
Cudzinka opísala šokujúci incident z bratislavskej MHD: Muž ju mal udierať do chrbta, nikto sa jej nezastal!
Smeruje k nám studený
Domáce
Smeruje k nám studený front: Hrozia početné BÚRKY, aj intenzívne! MAPA, ako majú postupovať územím
AKTUÁLNE Mesto Nitra upozorňuje
Domáce
AKTUÁLNE Mesto Nitra upozorňuje na výskyt medveďa: Na miesto už vyrazili policajti
Francúzsko v pohotovosti: Nemocnice
Zahraničné
Francúzsko v pohotovosti: Nemocnice dostali strašidelný príkaz! Pripravte sa na veľkú vojnu

Ďalšie zo Zoznamu