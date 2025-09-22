Nekompromisné slová českého prezidenta: Ruské stroje je treba zostreľovať! Experti sa pridali

Pondelok22. september 2025, meniny má Móric, zajtra Zdenka

PRAHA - Český prezident Petr Pavel varuje, že narušovanie vzdušného priestoru zo strany Ruska nesmie zostať bez odozvy. NATO musí podľa neho konať rázne – aj keby to znamenalo zostrelenie ruských strojov.

„Ustupovať zlu nie je možné“

„Rusko sa bude správať tak, ako mu dovolíme,“ vyhlásil prezident Pavel v rozhovore pre Českú televíziu. Podľa neho aliancia nesmie reagovať vlažne. „A to vrátane vojenskej reakcie. Rusko si veľmi rýchlo uvedomí, že spravilo chybu a prekročilo hranice, ktoré sa už nedajú tolerovať. Bohužiaľ je to balancovanie na hrane konfliktu, ale ustupovať zlu jednoducho nie je možné,“ zdôraznil.

Prezident dodal, že narušenie vzdušného priestoru je jasným dôvodom na aktiváciu obranných mechanizmov. „To znamená aj zostrelenie takého lietadla. A to by určite nechcel nikto – ani na našej strane, ani na tej ruskej,“ povedal.

Incident nad Estónskom

Len pred pár dňami tri ruské stíhačky MiG-31 zotrvali dvanásť minút v estónskom vzdušnom priestore. Vyprovodiť ich museli lietadlá NATO. Talin preto požiadal o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

Na provokáciu reagovalo aj české ministerstvo zahraničných vecí: „Pre Rusko máme jediný odkaz – začnite rešpektovať, kde sa končia vaše hranice. Zmiznite z Ukrajiny a nepokúšajte našu trpezlivosť.“

Európski experti: treba konať tvrdšie

Obavy z príliš miernej reakcie zaznievajú aj zo zahraničia. Nemecký bezpečnostný analytik Nico Lange upozornil, že slabá odozva môže mať nebezpečné následky: „Ak ruské narušenia nášho vzdušného priestoru zostanú bez dôsledkov, Putin bude túto sivú zónu stále rozširovať a riziká pre nás budú rásť.“

Podľa Langeho prichádzajú do úvahy nielen zostrely narušiteľov, ale aj diplomatické či ekonomické opatrenia, ako je zrušenie víz pre ruských diplomatov alebo zastavenie lodí z takzvanej tieňovej flotily.

Kiesewetter: „Koniec testovania“

K prísnejšiemu postupu sa pridal aj nemecký politik CDU a bývalý plukovník Roderich Kiesewetter. „Pozorovacie misie sa musia zmeniť na obranné. Porušenia musia byť robustne potrestané. Koniec testovania – zostreliť, tak ako to urobilo Turecko v roku 2015!“ vyhlásil.

Pripomenul, že keď Ankara pred deviatimi rokmi zostrelila ruský Su-24, ďalšie narušenia hraníc okamžite prestali. „Rusko chápe iba silu a dôslednosť,“ dodal.

Spoločná reakcia Európy

Popri incidentoch v Estónsku hlásilo Poľsko narušenie bezpečnej zóny pri ropnej plošine v Baltskom mori a prelety ruských dronov nad svojím územím. Moskva tieto obvinenia odmieta, no Európska únia pripravuje spoločný postup. Predseda Európskej rady António Costa oznámil, že lídri EÚ sa stretnú 1. októbra v Kodani, kde budú hľadať kolektívnu odpoveď.

Pavel trvá na rozhodnosti

Podľa českého prezidenta je rozhodnosť jediným spôsobom, ako provokácie zastaviť. „NATO musí ukázať, že hranice sú nedotknuteľné. Ak nebudeme dôslední, Moskva to vyhodnotí ako slabosť a bude pokračovať,“ varoval Petr Pavel.
 

Ďalšie zo Zoznamu