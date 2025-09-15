Putin DESÍ čoraz viac Európanov: TOTO hovorí posledný prieskum! Obavy prichádzajú aj z veľkých krajín

BERLÍN - Väčšina Nemcov sa obáva potenciálneho ruského útoku na niektorú z členských krajín NATO. Situácia sa výrazne zhoršila po narušení poľského vzdušného priestoru nepriateľskými dronmi. Informuje o tom prieskum inštitútu Insa zverejnený len koncom minulého týždňa.
Prieskum pre denník Bild am Sonntag ukazuje, že 62 percent z 1002 respondentov sa obáva útoku na krajiny NATO, akými sú napríklad Poľsko či Litva, zatiaľ čo 28 percent nemá podobné obavy a desať percent nezaujalo jednoznačné stanovisko.
Jednotky NATO v Poľsku
Nemci reagujú na dianie v Poľsku, kde v noci na stredu vniklo do vzdušného priestoru pri útokoch na Ukrajinu viacero ruských dronov. Poľské sily dokázali s podporou NATO viacero z nich zostreliť. Mnohí vojenskí predstavitelia podľa DPA spochybňujú tvrdenia, že išlo o nehodu. Doposiaľ nie je zrejmé, či drony cielili na objekty členskej krajiny NATO, a či išlo len o provokáciu alebo testovanie reakcie vzdušných síl Aliancie.
Za prerušenie dodávok z Ruska
Z prieskumu tiež vyplýva, že väčšina Nemcov podporuje prijatie prísnejších ekonomických opatrení proti Rusku. Z celkového počtu opýtaných 49 percent uviedlo, že by sa mali okamžite zastaviť všetky dodávky plynu a ropy z Ruska do Európskej únie. Podľa 33 percent respondentov by dodávky mali pokračovať, 11 percent nemá jednoznačný názor a sedem percent uviedlo, že na tom nezáleží.
Okrem toho si 51 percent respondentov myslí, že zmrazené ruské aktíva v EÚ by sa mali použiť na podporu Ukrajiny, 29 percent bolo proti a 20 percent si nebolo istých, poprípade nemalo názor na problematiku.