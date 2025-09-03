Škandál v Nemecku: Neonacista v ženskom oblečení mal ísť do väzenia! Náhle však zmizol

CHEMNITZ - Prípad radikála Marly Svenje Liebichovej, známej z krajnej pravice v Nemecku, nabral šokujúci obrat. Namiesto nástupu do väzenia v Chemnitzi oznámila útek – prostredníctvom hlasovej správy svojim priaznivcom. Úrady boli nepripravené a teraz po nej pátrajú na základe medzinárodného zatykača.
Útek ako divadlo pred fanúšikmi
Liebichová, ktorá mala nastúpiť na 18-mesačný trest odňatia slobody za opakovanú trestnú činnosť, sa v piatok pred bránami ženskej väznice neobjavila. Namiesto toho jej stúpenci spustili nahrávku, v ktorej oznamuje, že sa cíti nespôsobilá nastúpiť a že sa presunula „do tretieho štátu“.
Polícia v Chemnitzi následne potvrdila, že ide o oficiálny útek. Demonštrácia priaznivcov pred väznicou bola rozpustená.
Na účte Liebichovej na platforme X sa navyše objavila záhadná správa: „Všetky oči sledujú kulisy, zatiaľ čo objekt mizne v tieni.“ Autori profilu zároveň kritizovali vydanie medzinárodného zatykača.
Zaskočené úrady
Podľa nemeckých médií polícia s útekom vôbec nepočítala – dôvodom bol relatívne krátky trest. O plánoch údajne nevedela ani rodina, ani právnik.
Podľa nemeckých médií však prokuratúra už vopred rátala s tým, že Liebichová do väzenia nenastúpi. Vyšší prokurátor Cernota potvrdil, že existovali pochybnosti o jej nástupe a preto boli vydané predbežné opatrenia vrátane tzv. podmienečného príkazu na výkon trestu. Ani tieto kroky však nezabránili tomu, aby odsúdená pred nástupom zmizla.
Celý prípad okamžite rozprúdil debatu o novom nemeckom zákone o sebaurčení, ktorý umožňuje ľuďom zmeniť si rodný list či meno. Krátko po jeho prijatí sa dovtedy známy Sven Liebich prehlásil za Marlu Svenju Liebichovú a začal verejne vystupovať v ženskom oblečení. Kritici tvrdia, že ide len o účelové zneužitie pravidiel – najmä pre spor o to, či má byť umiestnená vo väzení pre mužov alebo pre ženy.
Neonacistická minulosť
Liebichová je známa postava nemeckej ultrapravice. V minulosti bola viackrát odsúdená – prevažne na podmienečné alebo peňažné tresty. V roku 2022 dostala podmienku za nenávistné výroky voči političke Renate Künastovej (Zelení) a expredsedovi SPD Martinovi Schulzovi.
V Sasku-Anhaltsku sa pravidelne objavovala na demonštráciách proti pandemickým opatreniam a šírila proruskú propagandu po začiatku vojny na Ukrajine. Aj preto sa opakovane objavuje vo výročných správach nemeckých bezpečnostných služieb.
Rozsudok a právoplatný trest
Najnovší verdikt padol v júli 2023 na Okresnom súde v Halle, ktorý jej udelil 18 mesiacov väzenia bez podmienečného odkladu za dvojitú trestnú činnosť – šírenie nenávisti, ohováranie a podporu agresívnej vojny. Krajský súd v Halle rozsudok potvrdil, hoci v tom čase vystupovala ešte pod menom Sven Liebich.
Neskôr Spolkový súd v Naumburgu zrušil časť verdiktu týkajúcu sa vojny pre procesné chyby, no kľúčový trest za dvojnásobnú nenávistnú trestnú činnosť zostal v platnosti. Rozsudok je teda právoplatný – lenže odsúdená zmizla skôr, než nastúpila do väzenia.