Škandál v Nemecku: Neonacista v ženskom oblečení mal ísť do väzenia! Náhle však zmizol

Marla Svenja Liebichová
Marla Svenja Liebichová (Zdroj: profimedia.sk)
CHEMNITZ - Prípad radikála Marly Svenje Liebichovej, známej z krajnej pravice v Nemecku, nabral šokujúci obrat. Namiesto nástupu do väzenia v Chemnitzi oznámila útek – prostredníctvom hlasovej správy svojim priaznivcom. Úrady boli nepripravené a teraz po nej pátrajú na základe medzinárodného zatykača.

Útek ako divadlo pred fanúšikmi

Liebichová, ktorá mala nastúpiť na 18-mesačný trest odňatia slobody za opakovanú trestnú činnosť, sa v piatok pred bránami ženskej väznice neobjavila. Namiesto toho jej stúpenci spustili nahrávku, v ktorej oznamuje, že sa cíti nespôsobilá nastúpiť a že sa presunula „do tretieho štátu“.

Polícia v Chemnitzi následne potvrdila, že ide o oficiálny útek. Demonštrácia priaznivcov pred väznicou bola rozpustená.

Na účte Liebichovej na platforme X sa navyše objavila záhadná správa: „Všetky oči sledujú kulisy, zatiaľ čo objekt mizne v tieni.“ Autori profilu zároveň kritizovali vydanie medzinárodného zatykača.

Zaskočené úrady

Podľa nemeckých médií polícia s útekom vôbec nepočítala – dôvodom bol relatívne krátky trest. O plánoch údajne nevedela ani rodina, ani právnik.

Podľa nemeckých médií však prokuratúra už vopred rátala s tým, že Liebichová do väzenia nenastúpi. Vyšší prokurátor Cernota potvrdil, že existovali pochybnosti o jej nástupe a preto boli vydané predbežné opatrenia vrátane tzv. podmienečného príkazu na výkon trestu. Ani tieto kroky však nezabránili tomu, aby odsúdená pred nástupom zmizla.

Celý prípad okamžite rozprúdil debatu o novom nemeckom zákone o sebaurčení, ktorý umožňuje ľuďom zmeniť si rodný list či meno. Krátko po jeho prijatí sa dovtedy známy Sven Liebich prehlásil za Marlu Svenju Liebichovú a začal verejne vystupovať v ženskom oblečení. Kritici tvrdia, že ide len o účelové zneužitie pravidiel – najmä pre spor o to, či má byť umiestnená vo väzení pre mužov alebo pre ženy.

Neonacistická minulosť

Liebichová je známa postava nemeckej ultrapravice. V minulosti bola viackrát odsúdená – prevažne na podmienečné alebo peňažné tresty. V roku 2022 dostala podmienku za nenávistné výroky voči političke Renate Künastovej (Zelení) a expredsedovi SPD Martinovi Schulzovi.

V Sasku-Anhaltsku sa pravidelne objavovala na demonštráciách proti pandemickým opatreniam a šírila proruskú propagandu po začiatku vojny na Ukrajine. Aj preto sa opakovane objavuje vo výročných správach nemeckých bezpečnostných služieb.

Rozsudok a právoplatný trest

Najnovší verdikt padol v júli 2023 na Okresnom súde v Halle, ktorý jej udelil 18 mesiacov väzenia bez podmienečného odkladu za dvojitú trestnú činnosť – šírenie nenávisti, ohováranie a podporu agresívnej vojny. Krajský súd v Halle rozsudok potvrdil, hoci v tom čase vystupovala ešte pod menom Sven Liebich.

Neskôr Spolkový súd v Naumburgu zrušil časť verdiktu týkajúcu sa vojny pre procesné chyby, no kľúčový trest za dvojnásobnú nenávistnú trestnú činnosť zostal v platnosti. Rozsudok je teda právoplatný – lenže odsúdená zmizla skôr, než nastúpila do väzenia.

