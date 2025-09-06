Migranti nechceli zaplatiť za zmrzlinu: Zranili majiteľa, policajtov aj dieťa! Neuveriteľné, už sú na slobode

HOF - Rodinná prevádzka v bavorskom Hofe sa zmenila na bojisko. Traja bratia zo Sýrie zaútočili na majiteľa zmrzlinárne Levante, jeho desaťročnú dcéru aj zamestnanca. Nepomohli ani policajti so zbraňami v rukách – útočníci zranili troch z nich a dnes sú už opäť na slobode.
Spor o nezaplatený účet
Príbeh sa začal banálne. Pred týždňom prišla trojica bratov vo veku 15 až 25 rokov do podniku rodiny Farra, no platba kartou vo výške asi 15 eur zlyhala. Dohodli sa, že dlh uhradia neskôr. Keď sa však vrátili, neprišli platiť – naopak, požadovali ďalšie zmrzliny zadarmo.
„Hneď kričali, že chcú šéfa. Keď im otec povedal, či prišli uhradiť účet, odpovedali: ‚Nie, a nikdy nezaplatíme,‘“ opísal situáciu pre Bild Radwan (17), syn majiteľa.
Násilie na terase
Keď Ahmad Farra spomenul políciu, konflikt vybuchol naplno. Najstarší z bratov zdvihol tyč s vlajkou a udrel ním majiteľa. Mladší bratia začali prevracať stoly a stoličky, bili obsluhu aj desaťročnú Hanan, ktorá sa snažila chrániť otca. „Chcela som ich od neho odtiahnuť,“ priznala dievčatko, ktoré skončilo s podliatinami a škrabancami.
Zásah polície
Útočníci z miesta utiekli, no policajti ich čoskoro našli. Podľa svedkov mal jeden z nich nôž. Dvaja muži skončili na zemi pod hrozbou zbrane, no 25-ročný brat vzdoroval aj po vytiahnutí pištole. Video na sociálnych sieťach zachytáva, ako sa vrhol na policajta a až slzotvorný plyn ho zastavil.
Pri zásahu sa zranili traja príslušníci. Aj počas zatýkania kládol najstarší brat tvrdý odpor.
Už sú na slobode
Vyšetrovatelia ich obvinili z ublíženia na zdraví, sprenevery, útoku na verejných činiteľov a ďalších trestných činov. Najviac sa pozornosť sústreďuje na najstaršieho z bratov. Napriek tomu ich prokuratúra prepustila na slobodu, lebo podľa nej nebol dôvod na väzbu.
Majiteľ zmrzlinárne je z rozhodnutia šokovaný: „Tí muži sú nebezpeční.“