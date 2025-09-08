Desivé slová nemeckého ministra: Pripravte sa na vojnu! Krajina musí rátať so stovkami obetí denne

BERLÍN - Rastúce napätie v Európe a ruská hrozba nútia Berlín konať. Minister obrany Boris Pistorius vyhlásil, že Nemecko musí byť pripravené aj na vojnový scenár.
Modernizácia a miliardové investície
Nemecká vláda rozbieha rozsiahlu modernizáciu ozbrojených síl. Do Litvy odchádza 5-tisíc vojakov Bundeswehru, pribudnúť má viac výzbroje i techniky. Pistorius zdôraznil, že Nemecko nesmie ostať nepripravené: „Musíme byť pripravení na vojnu.“ Na tento účel sú vyčlenené desiatky miliárd eur.
Pripravenosť sa však netýka len armády. Do plánov sú zapojené aj civilné inštitúcie – od nemocníc cez Technickú pomoc (THW) až po samosprávy, ktoré preverujú zásoby či statiku mostov. Operačný plán Nemecko jasne určuje, čo treba zmeniť, ak by sa situácia vyostrila.
Úloha vojenských duchovných
Súčasťou pripravenosti sú aj vojenskí kapláni. Evanjelický biskup Bernhard Felmberg, katolícky biskup Franz-Josef Overbeck a hlavný rabín Bundeswehru Zsolt Balla navštevujú jednotky a riešia nielen duchovné potreby, ale aj psychické problémy vojakov.
Felmberg po letnej návšteve berlínskej vojenskej nemocnice upozornil na nárast prípadov posttraumatickej poruchy. Varoval, že v prípade vojny by Bundeswehr musel počítať až s 500 až 600 ranenými či mŕtvymi denne.
Overbeck v rozhovore pre DW zdôraznil: „Vojnová situácia sa nám stala blízkou, ako sme si nikdy nemysleli.“ Podľa neho je kľúčové brániť systém založený na slobode, demokracii a právnom štáte. „Nikto si nepraje, aby k tomu došlo, ale musíme vojakov pripraviť,“ dodal.
Rabi Balla a medzinárodná spolupráca
Židovská vojenská duchovná služba je v Nemecku relatívne nová – vznikla v roku 2019 dohodou vlády a Ústrednej rady Židov. Hlavný vojenský rabín Zsolt Balla ju vedie už viac než štyri roky a spolupracuje s desiatkou ďalších rabínov.
Balla presadzoval, aby sa nemeckí duchovní zúčastňovali na spoločných tréningoch s kolegami z NATO. Považuje to za kľúč k lepšej koordinácii a využitiu zdrojov. Koncom novembra v Berlíne zorganizuje prvú medzinárodnú konferenciu vojenských rabínov s účastníkmi z členských i partnerských krajín NATO.