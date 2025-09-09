Mrazivé špekulácie v Nemecku: Tesne pred voľbami zomrelo už 16 kandidátov! TOTO je dôvod

BERLÍN - Krátko pred komunálnymi voľbami v Severnom Porýní-Vestfálsku zomrelo viacero miestnych politikov. Polícia však zatiaľ nenašla žiadne stopy po cudzom zavinení.
Reťaz úmrtí pred voľbami
Na sociálnych sieťach v Nemecku sa rozvírila búrlivá diskusia po správach o sérii úmrtí komunálnych kandidátov. Rezonujú dokonca tvrdenia o „systematickom zabíjaní politikov“. Úrady ale hovoria jasne – dôkazy o útokoch či sprisahaní neexistujú, píše Bild.
Podľa šéfky spolkového volebného úradu Moniky Wißmannovej ide už o šestnásť zosnulých. Sedem z nich kandidovalo za krajne pravicovú AfD, ďalší patrili k SPD, Zeleným či liberálom z FDP.
AfD pod paľbou špekulácií
Fakt, že najviac zosnulých pochádzalo práve z radov najsilnejšej opozičnej strany, okamžite rozprúdil dohady. Niektorí členovia AfD naznačili, že môže ísť o viac než len o náhodu. Naopak, podpredseda strany Kay Gottschalk vyzval k zdržanlivosti: podľa neho zatiaľ nič nenasvedčuje, že by išlo o cielené útoky.
Čo odhalilo vyšetrovanie
Polícia už zverejnila predbežné výsledky v prvých štyroch prípadoch. Zomrelý politik trpiaci chorobou pečene podľahol zlyhaniu obličiek, ďalší si vzal život. Pri ostatných úrady uvádzajú prirodzené príčiny alebo mlčia z úcty k rodinám.
Zákon umožňuje, aby strany nasadili náhradníka, ak kandidát zomrie tesne pred voľbami. V niektorých prípadoch sa tak môže hlasovať o novom mene rovno v deň riadnych komunálnych volieb.
Kontext: čísla a politická atmosféra
Samotné Severné Porýnie-Vestfálsko má vyše 18 miliónov obyvateľov a ročne v ňom zomiera približne 220-tisíc ľudí – v priemere viac než 600 denne. V septembrových komunálnych voľbách sa bude obsadzovať viac než 20-tisíc mandátov.
Hlasovanie 14. septembra bude prvým veľkým testom dôvery voličov po nástupe novej spolkové vlády. Kým v roku 2022 získala AfD v tejto spolkovej krajine iba 5,4 percenta hlasov, aktuálne prieskumy jej predpovedajú takmer 17 percent – podobne ako v minuloročných zemských voľbách.
AfD a nálepka extrémizmu
V máji nemecká spravodajská služba označila AfD za pravicovo extrémistickú organizáciu. Strana sa odvolala a súd o klasifikácii zatiaľ nerozhodol. V troch východných spolkových krajinách však regionálne bunky AfD stále nesú nálepku extrémizmu.