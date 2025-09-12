Prvý prípad na svete: Ministerka vytvorená umelou inteligenciou! TOMUTO má zabrániť

TIRANA - Albánsko sa zapísalo do histórie – predstavilo prvého vládneho člena vytvoreného umelou inteligenciou. Virtuálna ministerka Diella má dohliadať na verejné obstarávania a podľa premiéra Edia Ramu priniesť do systému úplnú transparentnosť.
Ministerka „zo slnka“
Nová digitálna postava nesie meno Diella, čo v albánčine znamená „slnko“. Jej úlohou bude kontrola verejných zákaziek a dohľad nad tým, aby tendre prebiehali mimo tradičných ministerstiev. Ako zdôraznil premiér Edi Rama počas snemu Socialistickej strany v Tirane, tento krok má zabrániť korupcii a posilniť dôveru občanov.
„Nie je to žiadna vedecká fikcia, ale povinnosť, ktorú má Diella plniť,“ povedal Rama s tým, že jej kompetencie sa budú rozširovať postupne.
Od platformy k ministerstvu
Virtuálna ministerka nie je Albáncom neznáma – doposiaľ fungovala ako tvár štátnej platformy e-Albania, ktorá občanom sprístupňuje množstvo digitálnych služieb. Diellu reprezentuje avatarka mladej ženy oblečenej v tradičnom albánskom kroji.
Očakávania a politické ciele
Podľa Ramu bude Diella nielen hodnotiť tendre, ale má aj lákať odborníkov zo zahraničia a prekonať „strach z predsudkov a neflexibilnej byrokracie“. Premiér verí, že tento inovatívny krok urobí z Albánska krajinu, kde sa verejné financie budú rozdeľovať úplne transparentne.
Korupcia v oblasti verejných obstarávaní patrí medzi dlhodobé problémy Albánska. Ako pripomína Európska únia vo svojich správach, ide o jednu z hlavných prekážok na ceste k členstvu. Rama, ktorý získal v máji už štvrtý mandát, očakáva, že Diella pomôže urýchliť prístupový proces, naplánovaný na rok 2030.