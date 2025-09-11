Šokujúci prípad: Otec udrel syna († 5 mes.) do hlavy a z polmetrovej výšky hodil do kočíka: Chlapček neprežil

HRADEC KRÁLOVÉ - V Hradci Králové sa odohral šokujúci prípad. 36-ročný muž sa podľa obžaloby dopustil opakovaného násilia na päťmesačnom dieťati, ktoré viedlo k jeho smrti. Otec svojim dieťaťom podľa polície triasol, udrel ho do hlavy alebo ho hodil z výšky pol metra do kočíka. Obžalovaný je z vraždy svojho syna a hrozí muž až výnimočný trest.
Polícia obviňuje muža z dvoch násilných činov, informujú Novinky.cz. Začiatkom roka údajne agresívne triasol s dojčaťom, aby utíšil jeho plač, čo viedlo k obvineniu z pokusu o ublíženie na zdraví. Ešte závažnejší incident sa mal odohrať v marci, keď otec podľa vyšetrovateľov silno triasol synom, udrel ho do hlavy a hodil ho z výšky pol metra do kočíka. Dieťa utrpelo vážne zranenia a napriek snahe lekárov asi po týždni v nemocnici zomrelo.
Prípad pôvodne polícia kvalifikovala ako ťažké ublíženie na zdraví s následkom smrti, za čo hrozí trest odňatia slobody od päť do dvanásť rokov. V júli však na základe znaleckého posudku došlo k prekvalifikovaniu na vraždu, s čím obvinený nesúhlasí. Obhajca uviedol, že jeho klient si pripravil vyhlásenie, ktoré prednesie na súde. Štátny zástupca v Hradci Králové minulý týždeň podal obžalobu na Krajský súd. Za tieto činy mu hrozí 15 až 20 rokov väzenia, prípadne aj výnimočný trest.
Obvinený tvrdí, že dieťa zabiť nechcel
Obvinený muž priznal, že s dieťaťom manipuloval, ale popiera akýkoľvek úmysel ho zabiť. Jeho obhajca Jaroslav Ortman uviedol, že klient nesúhlasí s právnou kvalifikáciou činov a určite nie s obvinením z vraždy.
Prvý skutok úplne popiera a pri druhom žiada návrat k pôvodnej kvalifikácii ťažkého ublíženia na zdraví s následkom smrti. Obžalovaný momentálne čaká na hlavné pojednávanie vo väzbe.