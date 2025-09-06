Ulicami Brna uháňalo Audi bez ŠPZ, ŠOKUJÚCE slová vodiča: Test na drogy mi zakazuje viera!

BRNO – Českí policajti museli riešiť obzvlášť prekvapujúci prípad vodiča, ktorý sa na luxusnom aute preháňal ulicami Brna. Po porušení viacerých pravidiel cestnej premávky ho zastavili. Následná kontrola prebehla ako z komediálneho seriálu. Vodič odmietol test na drogy aj lekárske vyšetrenie, pričom mal veľmi kuriózny dôvod.
Počas bežnej cestnej kontroly spozorovali českí policajti v Brne Audi bez evidenčného čísla. Začali ho teda sledovať. Na výzvu šofér reagoval spôsobom, že pridal a na najbližšej križovatke dokonca prešiel na červenú. Informuje o tom Policie České republiky na svojom webe.
Následne viackrát prechádzal do protismeru. Po chvíli ale napokon zastavil. Vystúpil a chcel sa čo najrýchlejšie od vozidla vzdialiť, no prichádzajúca hliadka už bola za ním.
"Okrem toho, že vodič Audi riadil nepoistené vozidlo bez registračnej značky, hrubým spôsobom porušoval dopravné predpisy. Navyše mal platný zákaz riadiť vozidlo do roku 2027," uviedol policajný hovorca Petr Vala.
Samé výhovorky
Najkurióznejšia bola reakcia vodiča, ktorý policajtom povedal, že auto potreboval dať do servisu a EČV mu nikto z vozidla ukradol. Výhovorku mal aj na to, prečo po prvej výzve začal unikať. "No zľakol som sa, že ma zastavíte, panebože," dodal.
Dychovou skúškou na zistenie hladiny krvi v alkohole síce prešiel, ale test na drogy a lekárske vyšetrenie odmietol. Údajne mu to nedovoľovala viera. Dokopy mal porušiť päť pravidiel cestnej premávky. Za marenie úradného rozhodnutia mu navyše hrozí väzenie.