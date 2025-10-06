TRAGÉDIA na Dunaji: Silný prúd PREVRÁTIL čln s 11 ľuďmi, tri osoby sú stále nezvestné!

BAČ - V severozápadnej časti Srbska došlo k veľkému nešťastiu. Viac ako desať ľudí skončilo v rieke po tom, ako sa ich čln prevrátil. Išlo prevažne o cudzincov, srbský občan bol len jeden. Záchranári informovali, že z rieky vytiahli jedno bezvládne telo. Do pátrania po ďalších troch osobách sa zapojili aj policajné zložky.
Na severozápade Srbska pri hraniciach s Chorvátskom došlo na rieke Dunaj k nešťastiu. Čln, na ktorom sa v noci na pondelok 6. októbra plavilo 11 osôb, sa v istom okamihu naklonil do jednej strany a prevrátil sa. Informuje o tom srbský portál Blic s tým, že všetky osoby sa dopúšťali páchania trestného činu.
Nelegálny prechod cez hranice
K prevráteniu člna došlo na úseku pri Bački Selo a Plavnou v obci Bač. Nachádzalo sa v ňom 10 čínskych občanov a jeden Srb, ktorý zrejme celej akcii velil. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácii išlo o pokus nelegálneho prekročenia štátnej hranice. Chorvátsky portál Slobodna Dalmacija upresnil, že k prevŕateniu člna došlo zhruba o 21:00 miestneho času.
Srbské ministerstvo vnútra vyslalo v rámci záchrannej akcie špeciálny tím pre mimoriadne situácie MUP z Hasičského a záchranného zboru Novi Sad. Na mieste nešťastia spolupracujú s chorvátskymi kolegami z jednotiek civilnej ochrany a s políciou.
Nehybné telo
V doterajšom priebehu sa podarilo zachrániť 8 osôb, z toho 6 chorvátskym zložkám. Srbom sa podarilo dostať na breh jednu osobu a nehybné telo. Nepomohol ani rýchly zásah a pokus o resuscitáciu. Po zvyšných troch osobách sa naďalej pátra. Na mieste sú prítomné aj jednotky srbskej a chorvátskej pohraničnej služby.