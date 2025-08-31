Čmeliak pripravil šoférku (50) takmer o život: Najskôr štípanec do nohy, potom stočila volant a ...

VELKÁ PASEKA - Komplikácie za volantom môžu byť rôzneho charakteru - od náhlych zdravotných potiaží až po ohrozenie konkrétnym podnetom a následnou stratou pozornosti vedeniu vozidla. Práve to druhé zažila vystrašená 50-ročná vodička neďaleko českej obce Velká Paseka v okrese Havlíčkův Brod. Išlo totiž o čmeliaka, ktorý jej vletel priamo do auta a rozhodol sa na vodičku v strednom veku zaútočiť. Tá v panike stočila volant a skončila aj so zničeným autom v oplotení miestnej škôlky.
Polícia pomerne bizarnú nehodu zdieľala na svojom webe tydenikpolicie.cz. Policajti boli na miesto vyslaní po tom, ako sa o nehode dopočuli z integrovaného operačného strediska Krajského riaditeľstva polície kraja Vysočina. Tam prijali oznámenie o dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok 29. augusta okolo 13:00 hodiny popoludní. Všetko sa stalo na ceste medzi obcou Nová Ves u Dolních Kralovic a Velká Paseka.
Čmeliak ju uštipol do nohy a ďalší sled udalostí bol už jasný
"K dopravnej nehode malo dôjsť po tom, čo päťdesiatročnej vodičke osobného vozidla značky Honda, ktorá išla v smere k obci Nová Ves, vletel podľa jej vyjadrenia do kabíny vozidla čmeliak, ktorý ju potom uhryzol do nohy," popísala česká polícia. Žena v panike nezvládla riadenie. Najprv vyšla vpravo mimo komunikácie, kde potom narazila prednou časťou vozidla do oplotenia záhradnej škôlky.
Našťastie sa nikto vážne nezranil
"Pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu, vznikla iba hmotná škoda na vozidle a oplotení. Policajti u vodičky vykonali dychovú skúšku, ktorá mala negatívny výsledok," uzavreli policajti.
