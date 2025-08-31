V Londýne zadržali päť mužov: Chceli vniknúť do hotela s migrantmi

Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

LONDÝN - Príslušníci londýnskej Metropolitnej polície zadržali v sobotu zadržali päť maskovaných mužov, ktorí sa pokúsili zadným vchodom vniknúť do hotela Crowne Plaza, kde sú ubytovaní žiadatelia o azyl. Stalo sa tak deň po tom, čo odvolací súd zrušil rozhodnutie nižšieho súdu, ktoré dočasne zakazovalo využívanie iného hotela v aglomerácii Londýna na ubytovanie migrantov. Informovala o tom agentúra Reuters.

V Británii sa v posledných týždňoch pravidelne konajú protesty pred hotelmi, v ktorých sú ubytovaní žiadatelia o azyl. Niekoľko sa konalo aj v Londýne, kde dve skupiny protestujúcich smerovali k hotelu Crowne Plaza, pričom niektorí z nich poškodili bezpečnostné zábrany a pokúsili sa dostať dnu. Ďalší protestujúci sa presunuli smerom k neďalekým hotelom Novotel a Holiday Inn. Policajti rozmiestnení v oblasti vytvorili kordóny, aby zabránili narušeniu verejného poriadku. Dvaja policajti utrpeli pri zásahu ľahké zranenia.

V sobotu večer sa očakáva ďalšia demonštrácia v Eppingu. Protesty v Eppingu sa rozšírili do iných častí Británie v dôsledku rastúcich obáv z narastajúceho počtu migrantov, ktorí do Británie prichádzajú na malých člnoch cez Lamanšský prieliv z Francúzska. Od júla 2024, keď sa stal premiérom Keir Starmer z Labouristickej strany, podniklo túto nebezpečnú plavbu viac ako 50.000 migrantov. Koncom júna bolo v približne 200 hoteloch v Británii ubytovaných vyše 32.000 azylantov. Labouristická strana prisľúbila, že ich umiestňovanie do hotelov ukončí do roku 2029.

