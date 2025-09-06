Sudca zablokoval Trumpa: USA musia ponechať ochranu pre migrantov z Haiti a Venezuely

SAN FRANCISCO - Federálny sudca v piatok rozhodol, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nesmie ukončiť dočasnú právnu ochranu, vďaka ktorej mohlo viac ako milión ľudí z Haiti a Venezuely žiť a pracovať v Spojených štátoch, informuje agentúra AP.
Rozhodnutie amerického sudcu Edwarda Chena zo San Francisca v prospech žaloby znamená, že 600.000 Venezuelčanov, ktorých dočasná ochrana vypršala v apríli alebo sa mala skončiť 10. septembra, má právo zostať a pracovať v USA. Chen uviedol, že kroky ministerky vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovej, ktorá ukončila a zrušila tri predĺženia udelené predchádzajúcou administratívou, prekročili jej zákonné právomoci a boli svojvoľné. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti bezprostredne neodpovedalo na email so žiadosťou o komentár.
Spojené štáty udeľujú dočasný ochranný štatút cudzincom, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť do svojej krajiny z dôvodu vojny, prírodných katastrof alebo iných mimoriadnych podmienok. Dočasná ochrana sa udeľuje na obdobie šiestich, dvanástich alebo osemnástich mesiacov a je možné ju predĺžiť, pokiaľ sú podmienky naďalej nepriaznivé. Tento štatút chráni držiteľov pred deportáciou a umožňuje im pracovať.
Snaha o zrušenie ochrannej politiky
Trumpova administratíva sa aktívne snaží o zrušenie tejto ochrany, čím sa neustále zvyšuje počet ľudí, ktorí spĺňajú podmienky na vyhostenie. Ide o súčasť širšej snahy americkej administratívy o masové vyhostenie imigrantov, pripomína AP. Krátko po nástupe do funkcie Noemová zrušila tri predĺženia platnosti povolenia udeleného predchádzajúcou administratívou prisťahovalcom z Venezuely a Haiti, čo viedlo k podaniu žaloby. Ministerka uviedla, že podmienky na Haiti aj vo Venezuele sa zlepšili a že nie je v národnom záujme umožniť migrantom z týchto krajín zostať v rámci dočasného programu.
Milióny Venezuelčanov utiekli pred politickými nepokojmi, masovou nezamestnanosťou a hladom. Krajina sa zmieta v dlhotrvajúcej kríze spôsobenej rokmi hyperinflácie, politickej korupcie, zlého hospodárskeho riadenia a neefektívnej vlády. Obyvateľom Haiti bolo po prvýkrát umožnené získať dočasný ochranný štatút v roku 2010 po katastrofálnom zemetrasení s magnitúdou 7,0, ktoré zabilo a zranilo státisíce ľudí a viac ako jeden milión z nich zostalo bez domova. Haiťania vzdorujú hladu a násiliu gangov.