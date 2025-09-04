Nová správa Rady Európy odhaľuje nebezpečenstvá presunu žiadateľov o azyl do tretích krajín

ŠTRASBURG - Rada Európy (RE) vo štvrtok vyzvala svojich 46 členských štátov, aby nezadávali spracovanie žiadostí o azyl tretím krajinám. Túto prax využíva napríklad aj Taliansko, ktorého krajne pravicová vláda sa s Albánskom dohodla na otvorení prijímacích centier pre migrantov. Tie sa teraz premenili na repatriačné zariadenia, uviedla vo svojej správe agentúra AFP.
Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty upozornil, že „politika externalizácie môže viesť k tomu, že ľudia budú vystavení mučeniu alebo inému zlému zaobchádzaniu, kolektívnemu vyhosteniu a svojvoľnému zadržiavaniu, alebo môžu byť ohrozené ich životy.“ O'Flaherty upozornil aj na riziko, že takýmito postupmi sa bude brániť účinnému prístupu k azylu.
Nová správa RE
AFP doplnila, že nová správa RE – celoeurópskeho orgánu pre ľudské práva – identifikuje tri oblasti, v ktorých sú riziká obzvlášť akútne. Ide o externé spracovanie žiadostí o azyl; externé postupy návratu; zadávanie hraničnej kontroly iným krajinám, pričom v niektorých z nich sú zaznamenané závažné prípady porušovania ľudských práv.
Súdny dvor EÚ v auguste rozhodol v prospech talianskych sudcov, ktorí nariadili repatriáciu žiadateľov o azyl, ktorých vláda Giorgie Meloniovej vyhostila do Albánska, späť do Talianska. Tento verdikt nadviazal na predchádzajúce rozhodnutia európskych súdnych inštancií, ktoré zasahovali do podobných prípadov. V roku 2022 Európsky súd pre ľudské práva, ktorý je súčasťou RE, zablokoval presun žiadateľov o azyl zo Spojeného kráľovstva do Rwandy.
Aj v britskej politike
Otázka presunu žiadateľov o azyl do tretích krajín sa naplno prejavila aj v britskej politike. Británia, ktorá medzičasom vystúpila z EÚ, nedávno uzatvorila s Francúzskom dohodu umožňujúcu vrátiť žiadateľov o azyl zo Spojeného kráľovstva do Francúzska.
Trend delegovania zodpovednosti za migrantov na partnerské krajiny sa však neobmedzuje iba na Európu. S prijatím migrantov hromadne vyhostených zo Spojených štátov administratívou prezidenta Donalda Trumpa súhlasili štyri africké krajiny – eSwatini, Rwanda, Južný Sudán a Uganda. Prvou latinskoamerickou krajinou, ktorá prijala migrantov deportovaných zo Spojených štátov, je Salvádor. Tieto prípady naznačujú, že prax presúvania žiadateľov o azyl do tretích krajín sa stáva globálnym trendom, ktorý vyvoláva vážne právne aj ľudskoprávne otázky.