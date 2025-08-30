Nemecká polícia pátra po pravicovej extrémistke, ktorá si zmenila pohlavie

HALLE - Nemecká polícia pátra po odsúdenej pravicovej extrémistke Marle Svenji Liebichovej, ktorá mala v piatok nastúpiť do väzenia, informovala o tom v sobotu agentúra DPA.
Liebichová mala do piatku večera nastúpiť na výkon trestu v ženskom väzenskom zariadení vo východonemeckom meste Chemnitz. Keď sa tam však nehlásila, prokuratúra v Halle na ňu vydala zatykač. Pátranie prebieha v spolupráci s políciou, uviedla prokuratúra. V súčasnosti preveruje Liebichovej posledné pôsobisko a jej kontakty.
Tento prípad roznietil debatu o novom nemeckom zákone o sebaidentifikácii
V júli 2023 bola Liebichová, vtedy známa ako Sven Liebich, odsúdená okresným súdom v Halle za podnecovanie k nenávisti, ohováranie a urážky, pričom jej bol v tom čase udelený celkový trest odňatia slobody na jeden rok a šesť mesiacov bez podmienečného prepustenia. Podľa stanice BBC je tiež bývalou členkou neonacistickej skupiny známej pod názvom „Krv a Česť“.
Tento prípad roznietil debatu o novom nemeckom zákone o sebaidentifikácii. Nový zákon, ktorý nahradil predchádzajúci zákon o transsexuáloch a nadobudol účinnosť v novembri 2024, totiž umožňuje ľuďom zmeniť svoje pohlavie a krstné meno prostredníctvom jednoduchého vyhlásenia na matrike. Podľa viacerých médií a aj samotného nemeckého ministra vnútra, Alexandra Dobrindta, Liebichová zneužila nové právne predpisy. „Je veľmi otázne, či je táto zmena skutočne seriózna,“ napísal nemecký týždenník Der Spiegel. „Liebichová je už roky známa svojimi krajne pravicovými názormi a v minulosti mala homofóbne poznámky,“ dodal.