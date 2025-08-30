Bývalý policajt čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania maloletých na Filipínach a v Marseille

MARSEILLE - Bývalý policajt z oddelenia na ochranu detí v juhofrancúzskom meste Marseille sa v pondelok postaví pred súd za údajné znásilnenie a sexuálne zneužívanie filipínskych detí. Píše správa agentúry AFP.
Štyridsaťšesťročný bývalý policajt, ktorý je už štyri roky vo väzbe, bol zatknutý po tom, ako riaditeľ zariadenia pre mládež nahlásil, že 17-ročná obyvateľka domova, ktorá bola obeťou znásilnenia, dostávala neskoro v noci nevhodné správy od vyššieho dôstojníka zodpovedného za jej prípad.
Prokuratúra v Marseille začala vyšetrovanie a v júni 2021 vykonali raziu v dome policajta, kde zaistili tisíce obrázkov s detskou pornografiou. Vyšetrovanie ich zaviedlo až na Filipíny, kam muž každoročne cestoval ako vedúci francúzskej pobočky charitatívnej organizácie pomáhajúcej deťom z ulíc v hlavnom meste Manila.
Dve filipínske siroty vo veku 12 a 15 rokov vypovedali vyšetrovateľom, že muž im zaplatil ekvivalent niekoľkých desiatok eur za sex na opustenom pozemku a potom aj v jeho byte. „Bol to machiavelistický (prefíkaný, pozn. TASR) plán – bezprecedentný modus operandi, pri ktorom sa niekto prezentuje ako ambasádor ochrany detí,“ povedala právnička francúzskej Nadácie na ochranu detí Celine Astolfe, ktorá zároveň vystupuje ako žalobkyňa v procese. Žalobu podali aj štyri ďalšie charitatívne organizácie na ochranu detí.