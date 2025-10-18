Zavraždil ženu a deti uniesol: Pár držal dievčatko (6) ako sexuálnu otrokyňu v jame vedľa mŕtvoly jej sestry (†4)

JACKSON - Tridsaťsedemročný Daniel Callihan a jeho partnerka Victoria Cox čelia obvineniu z brutálnych zločinov proti maloletým dievčatám po vražde ich matky. Muž sa priznal, že svoju bývalú priateľku Callie Brunett, ktorá mala 35 rokov, pobodal viac ako päťdesiatkrát a následne uniesol jej dve dcéry. Odsúdili ho na doživotie.
Callihan s deťmi prešiel vzdialenosť viac ako 130 míľ do štátu Mississippi, kde podľa súdnych dokumentov držal šesťročné dievča ako sexuálnu otrokyňu. Na zločinoch sa podieľala aj jeho 34-ročná partnerka Cox, s ktorou spoločne zneužívali deti.
Mladšie, štvorročné dievča Callihan, zavraždil. Predtým však s jeho partnerkou Cox na dievčatku páchali sexuálne trestné činy. Telo mŕtvej štvorročnej obete neskôr objavila polícia spolu so staršou sestrou.K objaveniu došlo vlani 13. júna, keď našli ukradnuté vozidlo obete zaparkované v blízkosti Callihanových pozemkov. Pri prehľadávaní oblasti objavili staršie dievčatko v jame na zemiaky spolu s pozostatkami jej mladšej sestry. Koroner následne určil, že štvorročné dievča zomrelo v dôsledku udusenia. Smrť mala nastať po tom, čo ho Callihan pritlačil k svojej hrudi.
Callihan sa priznal k obvineniam súvisiacim s jeho zločinmi a to už počas transportu do väzenia. "Som na Lexapre. Som triezvy. Nemám v tele žiadne drogy. Urobil som to," údajne povedal policajtom, ktorí ho zatkli. "Nemám vysvetlenie pre to, čo som urobil. Myslím, že to boli vedľajšie účinky Lexapra," povedal. Neskôr policajtom vyhlásil, že má hraničnú poruchu osobnosti a disociatívnu poruchu identity, ale že "nepredstiera, že je blázon". "Zabil by som sa... za to, čo som urobil. Smrteľná injekcia je pre mňa tá najjednoduchšia vec. Bol som vonku z blázinca len dva týždne," povedal.
Callihan dostal doživotie
Za vraždu, dve obvinenia z únosu a dve obvinenia zo sexuálneho zneužívania dostal doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia. Sudkyňa Debra Gibbs mu za vraždu a sexuálne zneužívanie udelila doživotie a k tomu ďalších 30 rokov za každé obvinenie z únosu.
Počas vynesenia rozsudku označila sestra zavraždenej ženy Brandi Hosch páchateľa za démona a vyjadrila hlbokú bolesť rodiny. "Nemáš dušu. Si démon. Niet dňa, kedy by sme neboli stratení, nahnevaní alebo znechutení kvôli tebe. Dúfam, že zakaždým, keď zatvoríš oči, budeš mať nočné mory. Keď sa pozrieš na svoje ruky, dúfam, že nikdy nebudeš môcť odstrániť z očí to, čo si nimi urobil," povedala Callihanovi.
Cox zatiaľ neodsúdili
Cox bola zatknutá v ten istý deň v neďalekom moteli. Zatiaľ čo Callihan už prijal dohodu o vine, Cox stále čelí štátnym obvineniam. Prokurátori z úradu okresného prokurátora Hinds County jej ponúkli dohodu o vine.
Pôvodne bola obvinená z oveľa závažnejších trestných činov, vrátane obzvlášť ťažkej vraždy, únosu a sexuálneho zneužívania. Teraz čelí obvineniu z napomáhania pri týchto zločinoch. Podľa spravodajského servera WJTV má do konca mesiaca na rozhodnutie, či ponuku prijme alebo odmietne.