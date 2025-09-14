Čína hliadkovala v Juhočínskom mori: Filipíny varovala pred provokáciami

PEKING - Čínska armáda v nedeľu oznámila, že vykonala „rutinné“ hliadky v Juhočínskom mori. Filipíny varovala pred akýmikoľvek provokáciami.
Vo vyhlásení čínskej armády sa uvádza, že Filipíny musia okamžite prestať vyvolávať incidenty a eskalovať napätie v Juhočínskom mori. Čínske jednotky podľa armády budú aj naďalej brániť suverenitu krajiny v sporných vodách.Peking si robí nároky na takmer celé Juhočínske more. Svoje záujmy tam však majú aj Filipíny, Brunej, Malajzia, Taiwan a Vietnam. Vody v okolí plytčiny Scarborough sú bohaté na ryby. Plytčina leží vo výhradnej ekonomickej zóne Filipín, v roku 2012 ju však zabrala Čína a odvtedy tam hliadkujú plavidlá čínskej pobrežnej stráže. Medzinárodný arbitrážny tribunál v roku 2016 vyhlásil územné nároky Číny v regióne založené na historických mapách za neplatné, no vláda v Pekingu tento verdikt neuznáva.
V tejto súvislosti sa obe krajiny často dostávajú do konfrontácie. Filipíny od roku 2022 prehlbujú obrannú spoluprácu s USA a začali sa brániť rozsiahlym nárokom Číny na túto kľúčovú vodnú cestu. Armády USA a Filipín majú spoločné cvičenia niekoľkokrát do roka.