AKTUÁLNE Policajný zásah v rodinnom dome! Zadržať mali vplyvného podnikateľa, obvinenia sú mimoriadne závažné

GALANTA - Policajný zásah v okrese Galanta. Polícia pri ňom zadržala 52-ročného muža, obvinenia sú mimoriadne závažné. Muža majú spájať s detskou pornografiou a zneužívaním.
Ako k prípadu informovala trnavská krajská polícia, galantský vyšetrovateľ v spolupráci s trnavským pohotovostným policajným útvarom v utorok zasahovali v jednom z rodinných domov v okrese Galanta.
"Počas vykonanej domovej prehliadky, osobnej prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov zadržali 52-ročného muža a zaistili viacero mobilných telefónov, počítač a inú elektroniku. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol obvinenie zo spáchania trestných činov sexuálne zneužívanie, výroba detskej pornografie a prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení," informovala polícia s tým, že vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby, ktorý spolu so spisom predložil prokurátorovi.
Polícia dodáva, že vzhľadom na závažnosť skutkov a k citlivosti prípadu, pretože poškodenými sú aj maloletá a mladistvá osoba, bližšie informácie nie je možné poskytnúť. Obvinenému za uvedené skutky hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Podľa portálu tvnoviny.sk má ísť o vplyvného a známeho podnikateľa z okolia Serede.