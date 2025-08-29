Irán podľa úradu OSN pre ľudské práva tento rok popravil už viac ako 800 ľudí

ŽENEVA - Podľa dnešnej správy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) bolo v Iráne tento rok popravených viac ako 800 ľudí, informovala agentúra AFP. OHCHR uviedol, že prípadov trestov smrti v Iráne tento rok výrazne pribudlo.
"Irán od začiatku tohto roka do 28. augusta popravil najmenej 841 ľudí," povedala hovorkyňa OHCHR Ravina Shamdasaniová novinárom v Ženeve. Uviedla, že situácia môže byť aj horšia vzhľadom na netransparentnosť iránskeho režimu. Podľa hovorkyne bolo len za júl popravených najmenej 110 osôb, čo je dvojnásobok oproti rovnakému mesiacu minulého roka. Vysoký počet podľa hovorkyne OHCHR svedčí o systematickom zneužívaní trestov smrti na zastrašenie obyvateľstva. Odsúdení sú často členmi etnických menšín alebo migrantov. Shamdasaniová najmä kritizovala verejné popravy, ktorých úrad OSN zdokumentoval od začiatku roka sedem. "Verejné popravy zasadzujú ďalšiu ranu ľudskej dôstojnosti, a to nielen osobám popraveným, ale tiež tým, ktorí ich vidia," povedala hovorkyňa OHCHR. Pritom zdôraznila traumu, ktorej sú počas sledovania verejnej popravy vystavené deti.
Podľa informácií úradu hrozí v najbližšom čase poprava 11 osôb, z toho šesť bolo obžalovaných z ozbrojenej vzbury za členstvo v exilovej organizácii Ľudoví mudžahedíni. Zvyšných päť bolo odsúdených za účasť v masových protestoch v roku 2022. Shamdasaniová vyhlásila, že trest smrti je nezlučiteľný so základným ľudským právom na život a ľudskú dôstojnosť a vytvára neprijateľné riziko popravy nevinných ľudí. "Nikdy by nemal byť ukladaný za činy chránené ľudskými právami," povedala. OSN prostredníctvom Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyzvala Irán, aby trest smrti neuplatňoval.