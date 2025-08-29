Tragická letecká nehoda v Poľsku: Pilot z F-16 patril k najskúsenejším! Kolega povedal, kto je na vine

VARŠAVA - Počas príprav na leteckú prehliadku v Radome zomrel jeden z najskúsenejších poľských pilotov stíhačiek F-16, major Maciej „Slaba“ Krakowian. Podľa kolegov bol jedným z najlepších vojakov, akých krajina mala, no jeho smrť znovu otvára otázku, či má armáda riskovať životy elitných pilotov na verejných akrobatických vystúpeniach.
Osudný manéver
Podľa informácií portálu Onet pilot pri nácviku vykonával tzv. barelový výkrut – akrobatický prvok, pri ktorom sa lietadlo otáča okolo vlastnej osi. Manéver sa však nepodaril, stroj v malej výške stratil vztlak a zrútil sa k zemi.
Ostrá kritika armády
Kolegovia zosnulého pilota nešetria tvrdými slovami. „Letecké sily majú odstrašovať nepriateľa a cvičiť vojakov, nie zabávať politikov cirkusovými trikmi,“ vyhlásil jeden z vojenských pilotov. Podľa neho podobné ukážky nemajú v ozbrojených silách miesto a otvárajú priestor pre smrteľné chyby.
Pilot s prestížnym menom
Krakowian patril k absolútnej špičke poľského letectva. Len tri týždne pred tragédiou získal ocenenie na prestížnej svetovej prehliadke Royal International Air Tattoo vo Veľkej Británii. Bol tiež jedným z mála Poliakov, ktorí absolvovali elitnú Akadémiu vzdušných síl USA – školu, ktorá vychováva len najlepších.
Napriek vynikajúcim výsledkom však zostával „iba“ majorom. „Keď vidíte, ako sa povyšujú menej schopní ľudia s konexiami, premýšľate, či má zmysel v armáde zostať. Maciej však chcel veci meniť k lepšiemu a nikdy neuvažoval o odchode,“ spomína kolega.
Ťažké podmienky služby
Piloti F-16 sú podľa insiderov dlhodobo vystavení obrovskému tlaku. Denne čelia poplachom na východnej hranici a chýba im náhrada v podobe kórejských FA-50, ktoré zatiaľ nie sú plne vyzbrojené. „Sú neustále v službe, čo prináša obrovské preťaženie,“ opisuje situáciu jeden z pilotov.
Nedostatočný dohľad
Najväčší problém však podľa odborníkov spočíva v nedostatočnom dohľade nad tzv. demo pilotmi, ktorí pripravujú ukážky pre verejnosť. „V Spojených štátoch vojenskí piloti nepredvádzajú akrobaciu na stíhačkách počas show. Bezpečnosť je prvoradá. V Poľsku však chýba kontrola a je príliš ľahké urobiť chybu,“ varoval kolega zosnulého Krakowiana.
Ozbrojené sily SR vyjadrili sústrasť rodine a blízkym