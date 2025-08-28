Francúzsko, Británia a Nemecko aktivovali mechanizmus na obnovenie sankcií voči Iránu

NEW YORK - Krajiny zo zoskupenie E3, teda Francúzsko, Británia a Nemecko, vo štvrtok aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie voči Iránu. Vyplýva to z listu zaslanom Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN), do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Štáty E3 k tomuto kroku dospeli, pretože sa domnievajú, že Irán nedodržuje podmienky jadrovej dohody z roku 2015.
Mechanizmus snapback môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody z roku 2015. Počas nasledujúcich 30 dní teraz BR OSN musí prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Británia a Francúzsko ako stáli členovia BR OSN môžu takúto rezolúciu vetovať a tým opätovne zaviesť sankcie voči Iránu.
„Skupina E3 sa zaväzuje využiť všetky dostupné diplomatické prostriedky, aby zabezpečila, že Irán nikdy nevyvinie jadrovú zbraň. Súčasťou tohto záväzku je aj rozhodnutie aktivovať dnes prostredníctvom tejto notifikácie mechanizmus snapback,“ píšu krajiny v liste. „Záväzok E3 k diplomatickému riešeniu však naďalej zostáva nezmenený. E3 v plnej miere využije 30-dňovú lehotu po notifikácii na vyriešenie otázky, ktorá ku nej viedla,“ dodali.
E3 vyzýva Teherán na zastavenie obohacovania uránu
Irán po júnovej leteckej vojne s Izraelom pozastavil spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), pretože tento dozorný jadrový orgán OSN podľa neho neodsúdil izraelské ani americké útoky na jeho jadrové zariadenia.
Štáty E3 následne Teherán vyzvali, aby do konca augusta ukončil obohacovanie uránu a obnovil spoluprácu s inšpektormi MAAE, inak aktivujú mechanizmus snapback a opätovne voči Iránu zavedú sankcie OSN zrušené v rámci dohody z roku 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu. E3 a Irán spolu v utorok viedli rokovania, ktoré však skončili bez dohody. Krátko potom MAAE potvrdila, že do jedného iránskeho jadrového zariadenia sa vrátila skupina jej inšpektorov. Tento krok však zoskupenie E3 nepresvedčil odstúpiť od zámeru znovu zaviesť sankcie.
Irán hrozí tvrdou odvetou pri sankciách
Irán varoval pred „tvrdou odvetou“, ak budú sankcie opäť zavedené. E3 Teheránu ponúkla predĺženie pozastavenia sankcií až o šesť mesiacov, aby bolo možné viesť ďalšie rokovania v prípade, ak Irán obnoví inšpekcie zo strany kontrolórov OSN, ktoré by sa zamerali na zásoby obohateného uránu. Krajiny tiež požadujú, aby Teherán obnovil rokovania so Spojenými štátmi.
Obnovené sankcie by zasiahli iránsky finančný, bankový, petrochemický a obranný sektor. Traja informovaní predstavitelia blízki vláde v Teheráne pre Reuters uviedli, že vedenie krajiny je v otázke reakcie na obnovenie sankcií rozdelené. Zástancovia tvrdej línie vyzývajú na konfrontáciu, zatiaľ čo umiernení presadzujú diplomatické riešenie.