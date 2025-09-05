Zmena v britskej vláde: Lammy je novým vicepremiérom, vo funkcii ho nahradí Cooperová

David Lammy (Zdroj: SITA/AP Photo/Thomas Krych)
LONDÝN - Doterajší britský minister zahraničných vecí David Lammy je novým podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti. Novou ministerkou zahraničných vecí sa stala Yvette Cooperová, ktorá doposiaľ zastávala funkciu ministerky vnútra, oznámila v piatok kancelária britského premiéra Keira Starmera. K zmene v britskej vláde došlo po tom, čo v piatok z funkcie odstúpila podpredsedníčka vlády Angela Raynerová. Informuje správa agentúr AFP a Reuters.
Správu aktualizujeme.