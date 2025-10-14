Nočná mora pre nevestu: Sen o svadobnej noci sa rozplynul, TOTO spravil ženích po obrade!

ALGHERO – Mal to byť ich spoločný najšťastnejší okamih v živote. Namiesto toho prežívala nevesta utrpenie. Počas svadobnej noci sa medzi ženíchom a nevestou nič nestalo. Zo situácie, ktorá tomu predchádzala, padnete na kolená.
Svadba mladého páru v talianskom Algheru prebiehala bez problémov. Prišla však svadobná hostina a jeden moment všetko zmenil. Nevesta pristihla svojho ženícha s inou ženou v izbe, ktorá bola pripravená pre ich svadobnú noc. Píše o tom La Nuova s tým, že dokonca išlo o veľmi blízku osobu nevesty.
Svadobná hostina sa konala v hoteli Riviera del Corallo. Nikto z vyše 200 hostí však nečakal, že celú svadbu poškvrní čin, ktorý spácha samotný ženích. Krátko pred polnocou ešte nič nenasvedčovalo tomu, že o chvíľu sa odohrá scéna ako z filmu.
Nedvíhal a neodpovedal na správy
Ženích sa spočiatku len tak vyparil. Keď ho nevesta začala zháňať, nereagoval ani na volanie na mobil a neodpovedal na žiadne správy. Medzi hosťami sa zaťali šíriť obavy. Niektorí boli názoru, že sa mu mohol náhle zhoršiť zdravotný stav.
Následne začali nevesta aj hostia prehľadávať postupne všetky miestnosti. Nevynechali ani záhradu, bazén či recepciu hotela. Po ženíchovi nebolo ani stopy. Napokon sa nevesta vybrala do ich spoločnej hotelovej izby v sprievode zamestnanca a niekoľkých hostí. Všetci zostali šokovaní. Ženích tam bol, ale vôbec nevyzeral chorý, ani unavený. Spoločnosť mu robila iná žena, blízka príbuzná nevesty. TG com 24 dokonca hovorí, že by malo ísť o sestru alebo sesternicu
Nevesta začala na chodbe kričať a pokúšala si stiahnuť z prsta snubný prsteň. Pri tomto pokuse sa ale zranila. Zasiahnuť museli hneď niekoľkí zamestnanci hotela. Nevestu sa snažili upokojiť a súcitili s ňou. "Bolo to ako v klasickej komédii zo 70. alebo 80. rokov," poznamenal ironicky jeden z hotelových hostí.
Svadobná hostina bola zrušená a hostia sa začali poberať domov. Manželia zostali na noc v hoteli, ale každý spal v inej izbe. Do tejto chvíle ešte nie je známe, či nevesta požiadala o rozvod oficiálnou cestou, alebo svojmu ženíchovi odpustila.