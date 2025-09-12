Muži v Juhoafrickej republike si môžu pri sobáši vziať priezvisko manželky

JOHANNESBURG - Ústavný súd v Juhoafrickej republike vo štvrtok rozhodol, že muž by mal mať možnosť pri sobáši prijať priezvisko svojej manželky. Zákon to doteraz nepovoľoval a podľa súdu predstavoval nespravodlivú diskrimináciu na základe pohlavia. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa ústavného súdu zákaz neslúžil žiadnemu legitímnemu účelu, jeho platnosť bola teda pozastavená. Tým sa otvorila cesta pre juhoafrický parlament, aby schválil príslušnú novelizáciu zákona. Hoci muži nemali možnosť prijať priezvisko svojich manželiek, táto skutočnosť bola podľa súdu „oveľa zákernejšia“ pre ženy. „(Zákon) posilňuje patriarchálne rodové normy, ktoré predpisujú, ako môžu ženy vyjadrovať svoju identitu, a vytvára spojitosť medzi týmto vyjadrením a ich manželom ako kultúrny štandard,“ uvádza sa v rozsudku.
Prípad predložili súdu dva páry. Jeden si chcel uctiť rodičov ženy, ktorí zomreli, keď bola malá. V druhom prípade si žena chcela zachovať väzbu na priezvisko svojej rodiny, keďže bola jedináčik. Pred štvrtkovým rozhodnutím museli muži v Južnej Afrike o zmenu priezviska požiadať ministerstvo vnútra, no táto žiadosť im nebola automaticky schválená. AFP pripomína, že ustanovenia umožňujúce mužom prijať priezvisko svojej manželky existujú vo viacerých krajinách, hlavne v Európe aj v niektorých štátoch USA.