Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

Na Slovensko sa zviezla ostrá vlna kritiky z Európy: Dôvodom je časté skrátené konanie a zmeny v trestnom zákone

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/olrat)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA – Skupina štátov proti korupcii (GRECO), ktorú v roku 1999 vytvorila Rada Európy (RE), kritizuje Slovensko za časté využívanie skráteného legislatívneho konania a zmeny v trestnom zákone. V správe prijatej na júnovom plenárnom zasadnutí sa konkrétne spomína skrátenie premlčacích lehôt a zníženie trestných sadzieb, najmä pri trestných činoch korupcie. GRECO preto v tejto súvislosti Slovensku adresovalo niekoľko odporúčaní a vyzvalo orgány SR, aby do konca roka 2026 predložili správu o prijatých opatreniach.Informoval hovorca Rady Európy Jaime Rodriguez.

Úlohou GRECO bolo posúdiť súlad zmien slovenského trestného práva a inštitucionálnych reforiem s protikorupčnými normami Rady Európy. Vypracovaním správy poveril tím GET, zložený z bývalej poradkyne rumunského generálneho prokuratúra Ancy Jurmaovej a bývalého škótskeho sudcu Alastaira Browna a poradcu sekretariátu GRECO Ylliho Peca, ktorý vo februári navštívil SR a stretol sa s predstaviteľmi štátnych orgánov a ďalších inštitúcií.

GET vyjadril vážne obavy

GET skonštatoval, že v zásade nenamieta využívanie skráteného legislatívneho konania, avšak tento postup sa podľa neho stal v priebehu posledných rokov čoraz bežnejším – bez ohľadu na to, ktorá vláda bola pri moci. Hoci v rokoch 2020 a 2021 sa tento spôsob prijímania zákonov podľa neho využíval z objektívnych dôvodov najmä kvôli pandémii COVID-19, od roku 2019 sa uplatňuje stále veľmi často. GET preto vyjadril vážne obavy z toho, že takto schválená legislatíva sa úplne vyhýba kontrole verejnosti, a to aj v prípadoch, keď sa zásadne mení trestný systém.

„Takýto postup oberá vládu aj parlament o cenné podnety od odborníkov a verejnosti a znemožňuje im viesť riadnu diskusiu. Tým sa zvyšuje riziko, že Slovensko poruší štandardy Rady Európy, aj keby to nebolo úmyselné,“ píše sa v správe, ktorá pripomína, že skrátené legislatívne konanie sa využíva na prijatie v priemere pätiny všetkých zákonov.

Zníženie trestov za korupciu

GET uviedol, že urýchlene bola schválená aj novela trestného zákona, ktorá skrátila premlčacie lehoty a znížila tresty za korupciu, čo priamo zvrátilo predchádzajúce plnenie odporúčaní a spochybnilo tak účinnosť, primeranosť aj odstrašujúci účinok danej legislatívy. Tvrdí, že ho argumenty slovenských orgánov na prijatie týchto zmien nepresvedčili. GET rešpektuje právo vlád vykonávať aj politické rozhodnutia, avšak v prípade reformy trestného zákona sa podľa tohto tímu zdá, že bola prijatá bez adekvátneho posúdenia právnych dôsledkov. Podľa GET je preto potrebná okamžitá náprava, najmä obnovenie predchádzajúcich premlčacích lehôt pri korupcii, ktorá si často vyžaduje zložité vyšetrovanie a môže byť odhalená až po rokoch od spáchania.

Správa ďalej pripomína, že trestný zákon prešiel ďalšou novelou po diskusiách s Európskou komisiou s cieľom posilniť ochranu jej finančných záujmov. „Zdá sa, že tým slovenské orgány nepriamo priznali, že zmeny zavedené (pôvodným) zákonom neboli dostatočne účinné a odstrašujúce na ochranu týchto záujmov. Výsledkom je, že domáce finančné zdroje majú nižšiu úroveň ochrany ako fondy EÚ,“ podotkol GET.

Ocenil prijaté aj plánované opatrenia

Na druhej strane ocenil prijaté aj plánované opatrenia týkajúce sa podmienečných trestov a alternatívnych postihov za spáchanie korupcie, zároveň však upozornil, že bez dostatočných zdrojov a kvalifikovaných odborníkov môžu byť tieto opatrenia neúčinné. Slovenským úradom preto odporučil vykonať komparatívnu štúdiu o využívaní takýchto trestov v zahraničí.

GET sa vyjadril aj k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a reorganizácii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). V oboch prípadoch išlo podľa neho o náhly krok, ktorý mohol spôsobiť čiastočnú stratu špecializácie a skúseností a ohroziť kontinuitu prebiehajúcich prípadov. Slovenské úrady tieto obavy vyvrátili - tvrdia, že špecializácia prokurátorov a vyšetrovateľov bola zachovaná a dokonca rozšírená. Napriek tomu GET odporučil prehodnotiť rámec špecializácie prokurátorov a zaviesť formálny plán odborného rozvoja policajtov s cieľom zaistiť plynulý priebeh vyšetrovania.

Ohýbanie práva pre sudcov

Za nejasnú, rizikovú pre zneužitie a ohrozujúcu nezávislosť súdnictva považuje GET právnu úpravu, ktorá článkom 326a trestného zákona zavádza trestnú zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva pre sudcov. V tejto súvislosti upozornil na nedostatočné záruky pre obvinených sudcov a politickú zraniteľnosť Súdnej rady SR. Odporúča buď celý článok zrušiť alebo upraviť zavedením dodatočných včasných a účinných záruk a znížením jeho pôsobnosti na prípady zlomyseľného konania. Takisto vyzýva na posilnenie nezávislosti súdnej rady prostredníctvom väčšinového zastúpenia sudcov.

Okrem toho GET upozornil aj na ochranu tzv. whistleblowerov, kde podľa neho existujú problémy s procesom a ochranou osôb, a na slobodu informácií, ktorú ohrozujú nové poplatky a znížená transparentnosť, čím sa komplikuje prístup k údajom potrebným na kontrolu a hodnotenie reformy trestného práva.

Viac o téme: KorupciaTrestZákonyRada Európy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Na Špecializovanom trestnom súde
Najvyšší súd potvrdil Jurajovi Ondrejčákovi trest väzenia uložený prvostupňovým súdom
Domáce
Voľba sudcu Európskeho súdu
Voľba sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovensko sa neuskutoční: Chýbajú kandidáti
Domáce
Správny súd v Košiciach
Správny súd v Košiciach rozhodol v prospech Generálnej prokuratúry: Zrušil odmietnutie úhrady lieku Voxzogo
Domáce
Medzinárodný trestný súd
Medzinárodný trestný súd považuje nové sankcie USA za útok na svoju nezávislosť
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vážne spomienky Marcely Laiferovej na Bednárika: Na toto si pri ňom človek musel dať pozor!
Vážne spomienky Marcely Laiferovej na Bednárika: Na toto si pri ňom človek musel dať pozor!
Prominenti
Výstava Eriky Mészárosovej Ženy v SNP v Station Contemporary Art Gallery
Výstava Eriky Mészárosovej Ženy v SNP v Station Contemporary Art Gallery
Správy
Vyhlásenie ministra školstva SR Tomáša Druckera k riešeniu nedostatočnej kapacity školy v obci Richnava
Vyhlásenie ministra školstva SR Tomáša Druckera k riešeniu nedostatočnej kapacity školy v obci Richnava
Správy

Domáce správy

Denisa Saková
Dodávky ropy na Slovensko cez ropovod Družba boli obnovené, uviedla Saková
Domáce
FOTO PRIESKUM opäť zamiešal kartami:
PRIESKUM opäť zamiešal kartami: Aktuálne čísla sú pre koalíciu výzvou, opozičníci vyčkávajú na svoju chvíľu!
Domáce
Návrat do školy aj
Návrat do školy aj práce: ZSSK radí, ako UŠETRIŤ na cestovaní vlakom!
Domáce
Trnavskí poslanci rozhodnú o predaji pozemkov na Spartakovskej – padne verdikt o miliónovom obchode
Trnavskí poslanci rozhodnú o predaji pozemkov na Spartakovskej – padne verdikt o miliónovom obchode
Regióny

Zahraničné

Kolumbijský pravicový opozičný senátor
15-ročný mladík postrelil senátora Uribeho! Odsúdili ho na sedem rokov
Zahraničné
Obrovský škandál v Rakúsku:
Obrovský škandál v Rakúsku: Veľké obchodné reťazce čelia ŽALOBE! Dôvodom sú falošné zľavy
Zahraničné
Ilustračné foto.
Divoká policajná naháňačka v Nemecku ako z filmu! Došlo aj k streľbe
Zahraničné
Ilustračné foto
Na Slovensko sa zviezla ostrá vlna kritiky z Európy: Dôvodom je časté skrátené konanie a zmeny v trestnom zákone
Zahraničné

Prominenti

Hviezdu Sexu v meste
Hviezdu Sexu v meste by ste na ulici NESPOZNALI: SEXICA? Omyl, veď vyzerá ako BABIČKA!
Zahraniční prominenti
Obrovský úspech Slovenky v
Obrovský úspech Slovenky v Amerike: Máme doma OSCARA!
Zahraniční prominenti
Kavaschová a Čobejová VYTOČENÉ
Kavaschová a Čobejová VYTOČENÉ do vývrtky: Vládnu nám tu PSYCHOPATI a úplní IDIOTI!
Domáci prominenti
FOTO Extravagantná Azra má už
Extravagantná Azra má už po PLASTIKE: Prvé slová a... FOTO!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Náhodný psičkár sa zmenil
Náhodný psičkár sa zmenil na SUPERHRDINU: Jeho rýchla reakcia zachránila životy vo vzduchu!
Zaujímavosti
Vedci bijú na POPLACH:
Vedci bijú na POPLACH: Antarktída mizne pred očami! Katastrofa je už neodvratná
Zaujímavosti
Dovolenka HRÔZY: V hoteli
Dovolenka HRÔZY: V hoteli vypukla salmonelová epidémia! OTRASNÁ reakcia vedenia
Zaujímavosti
Ako správne konzumovať ovsené
Ako správne konzumovať ovsené vločky pre maximálne benefity: Možno ste to doteraz robili ZLE!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Bývanie zdražuje už nielen v Bratislave: Bude dvojciferný rast cien pokračovať?
Bývanie zdražuje už nielen v Bratislave: Bude dvojciferný rast cien pokračovať?
Zbrojenie naberá na obrátkach: V Nemecku otvorili novú muničnú fabriku, bude najväčšia v Európe! (foto)
Zbrojenie naberá na obrátkach: V Nemecku otvorili novú muničnú fabriku, bude najväčšia v Európe! (foto)
Zabudnite na klimatizáciu: Nové triky architektov vás ochladia lepšie a lacnejšie (foto)
Zabudnite na klimatizáciu: Nové triky architektov vás ochladia lepšie a lacnejšie (foto)

Šport

VIDEO Djokovič po nevydarenom tajbrejku išiel do plných, nasadená päťka odstupuje z US Open
VIDEO Djokovič po nevydarenom tajbrejku išiel do plných, nasadená päťka odstupuje z US Open
US Open
Šokujúca zmena v českom klube: Dlhoročný majiteľ to zabalil, o chvíľu ho čaká väzenie!
Šokujúca zmena v českom klube: Dlhoročný majiteľ to zabalil, o chvíľu ho čaká väzenie!
Futbal
Boj o víťazstvá musí ísť bokom: Olympijskej vodáckej legende odstránili obličkový nádor
Boj o víťazstvá musí ísť bokom: Olympijskej vodáckej legende odstránili obličkový nádor
Vodné športy
Senzačný koniec Manchestru United! Tím zo 4. ligy uspel po nervy drásajúcom rozstrele
Senzačný koniec Manchestru United! Tím zo 4. ligy uspel po nervy drásajúcom rozstrele
Anglický ligový pohár

Auto-moto

Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Tajomstvo, ako konečne zvládnuť prácu a rodinu bez stresu!
Tajomstvo, ako konečne zvládnuť prácu a rodinu bez stresu!
Práca a voľný čas
Posielať motivačný list so životopisom? Toto by ste o ňom mali vedieť!
Posielať motivačný list so životopisom? Toto by ste o ňom mali vedieť!
CV a motivačný list
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Koláče a torty
Ako umyť šalát a prečo je jeho dôkladné očistenie také dôležité?
Ako umyť šalát a prečo je jeho dôkladné očistenie také dôležité?
Rady a tipy

Technológie

Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Bezpečnosť
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Veda a výskum
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
Veda a výskum
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Správy

Bývanie

Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút

Pre kutilov

10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Spoznali by ste Zuzanu zo Sľubu v súkromí?: Herečka Adriana Brnčálová je úplne iná ako ju poznáme z obľúbeného seriálu
Slovenské celebrity
Spoznali by ste Zuzanu zo Sľubu v súkromí?: Herečka Adriana Brnčálová je úplne iná ako ju poznáme z obľúbeného seriálu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovský škandál v Rakúsku:
Zahraničné
Obrovský škandál v Rakúsku: Veľké obchodné reťazce čelia ŽALOBE! Dôvodom sú falošné zľavy
Ilustračné foto.
Zahraničné
Divoká policajná naháňačka v Nemecku ako z filmu! Došlo aj k streľbe
Ilustračné foto
Zahraničné
Na Slovensko sa zviezla ostrá vlna kritiky z Európy: Dôvodom je časté skrátené konanie a zmeny v trestnom zákone
PRIESKUM opäť zamiešal kartami:
Domáce
PRIESKUM opäť zamiešal kartami: Aktuálne čísla sú pre koalíciu výzvou, opozičníci vyčkávajú na svoju chvíľu!

Ďalšie zo Zoznamu