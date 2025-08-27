Najvyšší súd potvrdil Jurajovi Ondrejčákovi trest väzenia uložený prvostupňovým súdom

BRATISLAVA - Niekdajšiemu bosovi bratislavskej skupiny piťovcov Jurajovi Ondrejčákovi potvrdil Najvyšší súd (NS) SR v stredu v obnovenom procese trest väzenia vo výmere 14 rokov a šesť mesiacov, ktorý mu v máji uložil Špecializovaný trestný súd (ŠTS). O vine obžalovaného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné skutky súd nerozhodoval, keďže ŠTS mu v marci v prípade povolenia obnovy konania zrušil iba trest. Rozsudok je právoplatný. Vyhlásený bol v neprítomnosti Ondrejčáka.
Najvyšší súd vo svojom odôvodnení uviedol, že trest, ktorý uložil ŠTS Ondrejčákovi, považuje za primeraný. Rovnako podľa neho vyhodnotil ŠTS správne aj upustenie od trestu prepadnutia majetku. Najvyšší súd potvrdil, že neexistuje dôvod na jeho uloženie. „Z pohľadu nás ako odvolacieho súdu nebol dôvod zasahovať do prvostupňového rozsudku, ktorý hodnotíme ako správny v uloženom treste odňatia slobody obžalovanému Ondrejčákovi vo výmere 14 rokov, šiestich mesiacov aj z pohľadu jeho zaradenia do stredného stupňa stráženia a napokon aj pokiaľ ide o výrok o ochrannom dohľade,“ argumentoval NS.
Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica povolil v marci Jurajovi Ondrejčákovi alias Piťovi obnovu konania. Išlo o prvý rozsudok, ktorým ho ŠTS odsúdil v roku 2014 na 16-ročný trest odňatia slobody za členstvo v zločineckej skupine a iné skutky. Zostal tak bez trestu, ale s uznanou vinou. Súd ho preto zároveň zobral do väzby z dôvodu, aby nemohol utiecť alebo pokračovať v trestnej činnosti.
ŠTS následne v obnovenom procese uložil Ondrejčákovi úhrnný nepodmienečný trest väzenia na 14 rokov a šesť mesiacov so zaradením na stredný stupeň stráženia. Rovnako mu uložil ochranný dohľad na dva roky. V porovnaní s minulosťou však upustil od trestu prepadnutia majetku. Keďže Ondrejčák, prokurátor, ako aj poškodení sa voči rozsudku odvolali, rozhodoval ďalej NS SR.