Dramatický požiar na D11: Cisterna v plameňoch zastavila dopravu

Na D11 neďaleko Hradca Králové horela cisterna (Zdroj: X/hzskhk)
HRADEC KRÁLOVÉ - Na diaľnici D11 na 103. kilometri neďaleko Hradca Králové sa dnes večer úplne zastavila premávka kvôli požiaru cisterny prevážajúcej sadze. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požiarneho poplachu zo štyroch. Vyplýva to z informácií hasičov a Riaditeľstva ciest a diaľnic ČR. Požiar sa obišiel bez zranení, povedal Radek Mencl z krajského hasičského zboru.
Informáciu o požiari dostali hasiči krátko po 20.00 h. Na sieti X uviedli krajskí hasiči, že vzplál cisternový voz prevážajúci sadze v práškovej forme. Pred 21:30 Mencl povedal ČTK, že sa podarilo zastaviť plamenné horenie, ale hasiči na mieste stále zasahujú.