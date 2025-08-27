Plánovaný propalestínsky pochod vo Frankfurte mesto zakázalo

FRANKFURT - V západonemeckom meste Frankfurt nad Mohanom v stredu zakázali plánovanú propalestínsku demonštráciu. Mestský úrad pre verejný poriadok nepovolil pochod, ktorý sa mal konať v sobotu pod heslom „United4Gaza (zjednotení za Gazu) – Okamžite zastavte genocídu!“ s odôvodnením, že mohlo ísť i „potenciálne antisemitské zhromaždenie“. Informuje agentúra DPA.
Frankfurt očakával až 5000 účastníkov
Podľa organizátorov pochodu sa očakávalo, že sa na ňom zúčastní až 5000 ľudí. Zákony v spolkovom štáte Hesensko však umožňujú podmieniť či zakázať konanie oznámeného zhromaždenia, pokiaľ môže dôjsť k ohrozeniu verejnej bezpečnosti či poriadku.
„Okolnosti týkajúce sa demonštrácie registrovanej na 30. augusta spĺňajú podmienky úplného zákazu,“ uviedlo mesto. V súčasnej „napätej atmosfére“ medzi propalestínskymi a proizraelskými aktivistami existuje riziko eskalácie, varovalo mesto. „Takmer s istotou možno predpokladať, že v kontexte tohto zhromaždenia by došlo k trestuhodným antisemitským výrokom, vyhrážkam a činom. Zákaz zhromaždenia je preto oprávnený a v konečnom dôsledku nevyhnutný,“ vysvetlilo ďalej mesto.
Ochrana obyvateľov je dôležitejšia
Frankfurtský starosta Mike Josef zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) povedal, že zákaz podporuje. „Právo demonštrovať je v demokracii cenným aktívom, no ochrana obyvateľstva je nemenej dôležitá,“ povedal. „Antisemitská agitácia a potenciálne násilné činy na uliciach Frankfurtu nemôžu byť povolené,“ dodal.
Hesenský minister vnútra Roman Poseck pre DPA ozrejmil, že „zákaz zhromaždenia bol naliehavý“. Zdôraznil, že Frankfurt nad Mohanom „v poslednom čase pristupoval k antisemitským ľavicovo motivovaným agitáciám príliš zhovievavo“. „Nesmieme sa len prizerať antisemitským prečinom v našich uliciach... Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme účinne chránili židovský život,“ dodal.
Protesty proti vojne v Pásme Gazy sa v uplynulých dvoch rokoch konajú v Nemecku pravidelne, pričom krajina je jedným z najsilnejších diplomatických podporovateľov Izraela. Mnohé z demonštrácií však rozohnala polícia na základe obvinení z antisemitizmu.