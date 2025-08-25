V Nemecku obžalovali Američana pre podozrenie zo špionáže pre Čínu

BERLÍN - Nemecké generálne prokuratúry obžalovalo amerického občana zo špionáže v prospech Číny. Chcel jej podľa vyšetrovateľov odovzdať citlivé informácie o americkej armáde. Generálna prokuratúra v Karlsruhe o tom dnes informovala v tlačovej správe. Američan Martin D. podľa nej pracoval na jednej z vojenských základní USA v Nemecku.
Američan bol v rokoch 2017 až 2023 civilným zmluvným partnerom amerického ministerstva obrany. Najneskôr od roku 2020 pôsobil na jednej z amerických vojenských základní v Nemecku. Generálna prokuratúra neuviedla, o akú základňu ide. Obžalobu však podala na vrchný krajinský súd v Koblenci, ktorý teraz musí rozhodnúť, či ju prijme. Zhruba 150 kilometrov južne od Koblence, v rovnakej spolkovej krajine Porýnie-Falc, leží napríklad najvýznamnejšia americká letecká základňa v Nemecku Ramstein. V Porýní-Falci leží tiež americká letecká základňa Spangdahlom.
Vo väzbe je Martin D. od novembra minulého roka, keď ho zadržali vo Frankfurte nad Mohanom. Podľa obžaloby vlani v lete niekoľkokrát kontaktoval čínske úrady a ponúkol im "citlivé informácie o americkej armáde", ktoré by mohli ďalej odovzdať čínskym tajným službám. Nemecká generálna prokuratúra to považuje za "obzvlášť závažný prípad" špionáže v prospech zahraničnej tajnej služby. Podľa informácie agentúry DPA Američan napokon ale Číňanom žiadne informácie neposkytol. Motívom pre jeho pôvodný zámer mohla byť podľa zdrojov DPA nespokojnosť so zamestnávateľom.
Kvôli špionáži pre Čínu skončilo v uplynulých mesiacoch v Nemecku vo väzbe niekoľko ľudí. Najväčšiu pozornosť vyvolal vlaňajší prípad zadržania bývalého spolupracovníka poslanca Alternatívy pre Nemecko (AfD) Maximiliana Kraha. Spolu s ďalšou ženou čelí nemecký občan čínskeho pôvodu Jian Guo obžalobe zo špionáže pre Čínu, súd začal v Drážďanoch na začiatku augusta. V bruselskej kancelárii niekdajšieho europoslanca Kraha zhromažďoval Guo podľa obžaloby informácie týkajúce sa stanovísk a rozhodnutí Európskeho parlamentu. Krah je teraz poslancom Spolkového snemu za AfD, ktorú nemecká civilná kontrarozviedka označila za preukázateľne pravicovo extrémistickú. Od činov svojho bývalého asistenta sa dištancoval.