Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Izrael požaduje okamžité stiahnutie správy IPC o hladomore v častiach Pásma Gazy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Baz Ratner)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEL AVIV - Izrael v stredu vyzval Integrovanú klasifikáciu fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovanú Organizáciou Spojených národov (OSN), aby okamžite stiahla svoju piatkovú správu, v ktorej vyhlásila v častiach Pásma Gazy hladomor. Informuje agentúra AFP.

„Izrael žiada, aby IPC okamžite stiahla svoju vymyslenú správu a zverejnila o tom oznámenie,“ uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ ministerstva zahraničných vecí Eden Bar Tal.

Izrael obviňuje IPC zo spolupráce s teroristami

Podľa Bar Tala v prípade nedodržania tejto podmienky Izrael „v krátkom čase“ zverejní pre darcov IPC „dôkazy o pochybeniach pri príprave správy“. Inštitút navyše nazval „spolitizovaným“ a obvinil ho zo „spolupráce so zločineckou teroristickou organizáciou“.

OSN vyhlasuje hladomor v Gaze

Organizácia Spojených národov v piatok oficiálne vyhlásila v meste Gaza hladomor, z ktorého viní „systematické bránenie“ prísunu humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy izraelskou vládou. Podľa správy čelí „katastrofálnemu“ hladu približne 500 000 ľudí.

IPC uvádza, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje hladomor 514 000 ľudí – takmer štvrtinu palestínskej populácie v Gaze – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641 000. Centrum humanitárnej katastrofy v meste Gaza sa navyše do konca budúceho mesiaca môže rozšíriť aj do miest Dajr al-Baláh a Chán Júnis.

Netanjahu označil správu IPC za lživú

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii správu IPC skritizoval a označil ju za „absolútne lživú“. „Izrael nemá politiku vyhladovávania. Izrael má politiku predchádzania hladu,“ uviedla vo vyhlásení kancelária izraelského premiéra.

Palestínska enkláva je zničená takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala vyše 61 000 obetí. Úrady nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters. Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo militantné hnutie Hamas a ďalšie skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.

Viac o téme: MestoHladomorStiahnutieOSNIzraelPásmo GazyIPC
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pápež vyzval Izrael, aby
Pápež vyzval Izrael, aby ukončil kolektívne trestanie Palestínčanov
Zahraničné
Talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Meloniová tvrdí, že reakcia Izraela na útok Hamasu je neprimeraná
Zahraničné
Izraelský systém protivzdušnej obrany
Izraelská armáda znova zachytila raketu vypálenú z Jemenu
Zahraničné
Izraelskí vojaci nakladajú tank
Katar čaká na odpoveď Izraela na návrh prímeria v Pásme Gazy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vyhlásenie ministra školstva SR Tomáša Druckera k riešeniu nedostatočnej kapacity školy v obci Richnava
Vyhlásenie ministra školstva SR Tomáša Druckera k riešeniu nedostatočnej kapacity školy v obci Richnava
Správy
Novú škôlku v obytnej štvrti Svätý Martin v Spišskom Podhradí vybudovali vďaka dotácii
Novú škôlku v obytnej štvrti Svätý Martin v Spišskom Podhradí vybudovali vďaka dotácii
Správy
Fond na podporu športu podporí ďalšiu etapu rekonštrukcie, uviedol primátor mesta Prešov František Oľha
Fond na podporu športu podporí ďalšiu etapu rekonštrukcie, uviedol primátor mesta Prešov František Oľha
Správy

Domáce správy

Ranný šok v Bardejove:
Ranný šok v Bardejove: Muž narazil na medveďa priamo na ceste do práce! Muž opísal chvíle hrôzy
Domáce
Tragická nehoda pri Čaklove:
Tragická nehoda pri Čaklove: Zrážka auta a motocyklistu, cestu uzavreli
Domáce
Zvolenský taxikár začal po
Zvolenský taxikár začal po jazde obťažovať zákazníčku: Kuriózne SMS! Okrem lichôtok prišla aj žiadosť o peniaze
Domáce
Myjava začala veľký projekt: Nové vodozádržné opatrenia, chodníky a obmedzenia v doprave
Myjava začala veľký projekt: Nové vodozádržné opatrenia, chodníky a obmedzenia v doprave
Myjava

Zahraničné

Giorgia Meloniová
Meloniová kritizuje EÚ: Únia efektívne nereaguje na globálne výzvy
Zahraničné
Péter Szijjártó
Szijjártó potvrdil: Dodávky ropy z Ruska do Maďarska sa obnovia 28. augusta
Zahraničné
Izrael požaduje okamžité stiahnutie
Izrael požaduje okamžité stiahnutie správy IPC o hladomore v častiach Pásma Gazy
Zahraničné
Francúzsko zvyšuje úroveň bezpečnostnej
Tragický nález na predmestí Paríža: V rieke Seina našli piate nevládne telo
Zahraničné

Prominenti

Tvoria pár! Mladá herečka
Tvoria pár! Mladá herečka (30) POTVRDILA VZŤAH s Lukášom Latinákom (48)!
Domáci prominenti
Taylor Swift, Travis Kelce
Romantické ZÁSNUBY Taylor Swift: Budúci svokor prezradil DETAILY!
Zahraniční prominenti
Obrovský ŠOK: Česká Vicemiss
Obrovský ŠOK: Česká Vicemiss VYSKOČILA z okna... Bola pri nej aj dcéra!
Domáci prominenti
Jacksonov (†50) syn Prince
Jacksonov (†50) syn Prince (28) sa bude ženiť: ZÁSNUBY po 8 rokoch vzťahu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ako správne konzumovať ovsené
Ako správne konzumovať ovsené vločky pre maximálne benefity: Možno ste to doteraz robili ZLE!
vysetrenie.sk
KARMA v priamom prenose!
KARMA v priamom prenose! Turecký minister uháňal 225 kilometrov za hodinu po diaľnici: MASTNÁ pokuta ho neminula
Zaujímavosti
FOTO EXTRÉMNY trend v Turecku:
EXTRÉMNY trend v Turecku: Ženy si nechávajú chirurgicky SKRACOVAŤ nohy!
Zaujímavosti
Nové nebezpečenstvo: Mäsožravá larva
Nové nebezpečenstvo: Mäsožravá larva prvýkrát infikovala človeka! Lekári sú v pohotovosti
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Zbrojenie naberá na obrátkach: V Nemecku otvorili novú muničnú fabriku, bude najväčšia v Európe! (foto)
Zbrojenie naberá na obrátkach: V Nemecku otvorili novú muničnú fabriku, bude najväčšia v Európe! (foto)
Slovensko je stále bez ruskej ropy: Dodávky sa ani po takmer týždni od ukrajinských útokov nepodarilo obnoviť!
Slovensko je stále bez ruskej ropy: Dodávky sa ani po takmer týždni od ukrajinských útokov nepodarilo obnoviť!
Fico odmieta škrty v dôchodkoch aj vyššiu DPH: Odkiaľ štát vezme miliardy na konsolidáciu?
Fico odmieta škrty v dôchodkoch aj vyššiu DPH: Odkiaľ štát vezme miliardy na konsolidáciu?
Nazrite do nového závodu na Orave: Prácu nájdu stovky ľudí, čakajú ich nadpriemerné platy! (foto)
Nazrite do nového závodu na Orave: Prácu nájdu stovky ľudí, čakajú ich nadpriemerné platy! (foto)

Šport

VIDEO Weiss ml. ukázal, že má srdce na správnom mieste: Krásne gesto hráča Slovana Bratislava
VIDEO Weiss ml. ukázal, že má srdce na správnom mieste: Krásne gesto hráča Slovana Bratislava
Niké liga
Zmluvu rozviazal na vlastnú žiadosť: Slovenský futbalista ukončil pôsobenie v Prešove
Zmluvu rozviazal na vlastnú žiadosť: Slovenský futbalista ukončil pôsobenie v Prešove
Niké liga
V polčase ešte nič nie je stratené: Slovan zabojuje o postup do Európskej ligy na umelej tráve
V polčase ešte nič nie je stratené: Slovan zabojuje o postup do Európskej ligy na umelej tráve
Európska liga
HC Slovan Bratislava - RI OKNA Berani Zlín: Online prenos z prípravného hokejového zápasu
HC Slovan Bratislava - RI OKNA Berani Zlín: Online prenos z prípravného hokejového zápasu
Slovensko

Auto-moto

Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Posielať motivačný list so životopisom? Toto by ste o ňom mali vedieť!
Posielať motivačný list so životopisom? Toto by ste o ňom mali vedieť!
CV a motivačný list
Tieto trendy zo zahraničia menia slovenský trh práce, ste na ne pripravení?
Tieto trendy zo zahraničia menia slovenský trh práce, ste na ne pripravení?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Koláče a torty
Ako umyť šalát a prečo je jeho dôkladné očistenie také dôležité?
Ako umyť šalát a prečo je jeho dôkladné očistenie také dôležité?
Rady a tipy

Technológie

ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Správy
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
Samsung
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
Bezpečnosť
Je voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávne
Je voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávne
Veda a výskum

Bývanie

Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy

Pre kutilov

Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rozchody, ktoré sú nevyhnutné: Kedy je lepšie pustiť vzťah, 4 tipy ako rozpoznať nezdravé zväzky
Partnerské vzťahy
Rozchody, ktoré sú nevyhnutné: Kedy je lepšie pustiť vzťah, 4 tipy ako rozpoznať nezdravé zväzky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zvolenský taxikár začal po
Domáce
Zvolenský taxikár začal po jazde obťažovať zákazníčku: Kuriózne SMS! Okrem lichôtok prišla aj žiadosť o peniaze
Predpoveď počasia na koniec
Domáce
Predpoveď počasia na koniec prázdnin: Vráti sa leto, ale... V TENTO deň znova udrú búrky, tak ľahko neodídu!
Muž prešiel polícii cez
Zahraničné
Muž prešiel polícii cez rozum: Dvakrát prekročená rýchlosť bez pokuty! TAKTO obišiel radar
Smútok v rodine Majerských:
Domáce
Smútok v rodine Majerských: Záchranár z KDH oplakáva odchod jedného z najbližších!

Ďalšie zo Zoznamu