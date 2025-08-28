Trump hostil stretnutie o povojnových plánoch pre Pásmo Gazy: Rubio so Saarom tiež diskutovali

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu v Bielom dome viedol rokovania o povojnových plánoch pre Pásmo Gazy, na ktorých sa zúčastnil aj bývalý britský premiér Tony Blair, bývalý Trumpov vyslanec pre Blízky východ Jared Kushner a ďalší vysoko postavení predstavitelia americkej administratívy. Pre agentúru Reuters aj televíziu CNN to potvrdili zdroje oboznámené s týmto stretnutím.
Lídri v Bielom dome diskutovali o rôznych aspektoch konfliktu v Pásme Gazy, vrátane dodávok potravinovej pomoci, krízy týkajúcej sa rukojemníkov, povojnových plánov a ďalších otázok. Zdroj Reuters diskusiu opísal ako „obyčajné politické stretnutie“, aké Trump a jeho tím organizujú často. Podľa CNN sa na rokovaní zúčastnil aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff. Stretnutie údajne trvalo viac ako hodinu, no žiadne ďalšie podrobnosti zverejnené neboli.
Komplexný plán
Witkoff pre televíziu Fox News ešte v utorok avizoval, že lídri chcú počas stretnutia pripraviť „komplexný plán... (ktorý) odráža humanitárne motívy prezidenta Trumpa“. „Prezident Trump jasne vyjadril, že chce ukončiť vojnu a praje mier a prosperitu všetkým v regióne. Biely dom nemá v súčasnosti žiadne ďalšie informácie o stretnutí,“ uviedol v stredu pre Reuters iný predstaviteľ Bieleho domu.
Rubio sa stretol so Saarom
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v stredu stretol so svojim izraelským rezortným partnerom Gideonom Saarom vo Washingtone. Diskutovali o viacerých otázkach vrátane konfliktu v Pásme Gazy, Libanone či o vzájomných vzťahoch medzi Izraelom a USA.Pše správa agentúry Reuters a webu amerického rezortu diplomacie.
„Rubio sa dnes stretol s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom, aby potvrdil neochvejné odhodlanie Spojených štátov podporovať bezpečnosť Izraela,“ uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Tommy Pigott. „Minister diskutoval aj o dôležitosti boja proti škodlivému vplyvu Iránu. Ministri sa zhodli, že pokračujúca úzka spolupráca medzi krajinami je nevyhnutná pre bezpečnosť a prosperitu regiónu,“ dodal hovorca. Podľa televízie CNN spolu lídri hovorili menej ako hodinu. Saar stretnutie označil za „veľmi dobré“, no žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. Na otázku, aký je plán na vytvorenie Palestínskeho štátu, však odpovedal, že „žiaden nebude“.