Všetci členovia Bezpečnostnej rady OSN okrem USA odsúdili „človekom spôsobenú krízu“ v Gaze

NEW YORK - Všetci členovia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) s výnimkou Spojených štátov v stredu vyhlásili, že hladomor v Gaze je „krízou spôsobenou človekom“. Varovali zároveň, že cielené vyhladovávanie vo vojne je podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázané. Informuje o tom agentúra Reuters.
Okamžité prímerie a humanitárna pomoc do Gazy
Spoločné vyhlásenie 14 stálych i nestálych členov BR OSN vyzvalo na okamžité, bezpodmienečné a trvalé prímerie, prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných militantným hnutím Hamas i inými skupinami, výrazné zvýšenie humanitárnej pomoci do celého Pásma Gazy a okamžité a bezpodmienečné zrušenie všetkých obmedzení Izraela týkajúcich sa dodávok pomoci.
„Hladomor v Gaze sa musí okamžite zastaviť. Rozhoduje čas. Humanitárna núdza musí byť bezodkladne riešená a Izrael musí zmeniť svoj postoj,“ zhodlo sa 14 členov Bezpečnostnej rady.
Približne 500-tisíc ľudí čelí hladu
Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) v piatok oficiálne vyhlásila v meste Gaza hladomor, z ktorého viní „systematické bránenie“ prísunu humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy izraelskou vládou. Podľa správy čelí „katastrofálnemu“ hladu približne 500 000 ľudí.
IPC uvádza, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje hladomor 514 000 ľudí – takmer štvrtinu palestínskej populácie v Gaze – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641 000. Centrum humanitárnej katastrofy v meste Gaza sa navyše do konca budúceho mesiaca môže rozšíriť aj do miest Dajr al-Baláh a Chán Júnis.
Izrael v stredu správu označil za „vymyslenú a zaujatú“ a IPC vyzval, aby ju okamžite stiahla. Podľa generálneho riaditeľa ministerstva zahraničných vecí Edena Bar Tala v prípade nedodržania tejto podmienky Izrael v krátkom čase zverejní pre darcov IPC „dôkazy o pochybeniach pri príprave správy“. Inštitút navyše nazval spolitizovaným a obvinil ho zo „spolupráce so zločineckou teroristickou organizáciou“.
USA kritizujú dôveryhodnosť
Na stredajšom zasadnutí BR OSN úradujúca veľvyslankyňa USA pri OSN Dorothy Sheaová spochybnila dôveryhodnosť a integritu správy IPC a uviedla, že „nespĺňa ani jedno z týchto dvoch kritérií“. „Všetci si uvedomujeme, že hlad je v Gaze skutočným problémom a že existujú rozsiahle humanitárne potreby, ktoré je potrebné uspokojiť. Riešenie týchto potrieb je pre Spojené štáty prioritou,“ vyhlásila Sheaová pred 15-člennou BR OSN.
Palestínska enkláva je zničená takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala vyše 61 000 obetí. Úrady nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters. Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo militantné hnutie Hamas a ďalšie skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.