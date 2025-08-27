Dánska premiérka sa ospravedlnila Grónčankám za niekdajšiu nútenú antikoncepciu

KODAŇ - Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v stredu ospravedlnila vyše 4500 grónskym obetiam dánskej antikoncepčnej kampane z konca minulého storočia, ktorej cieľom bolo znižovať ich pôrodnosť, píše agentúra AFP.
Od 60. rokov 20. storočia do roku 1992 nútili dánske úrady približne polovicu z 9000 plodných inuitských žien v Grónsku mať zavedené vnútromaternicové teliesko (IUD), a to bez súhlasu samotných týchto žien či ich rodín. Mnohé zo žien boli v dôsledku procedúry neplodné a takmer všetky trpeli fyzickými či psychickými problémami. Približne 150 z nich neskôr zažalovalo Dánsko za porušenie svojich ľudských práv.
Dánsko prevezme zodpovednosť a ospravedlní sa
„Nemôžeme zmeniť, čo sa stalo. Môžeme však za to prevziať zodpovednosť. Preto by som v mene Dánska chcela povedať: Je mi to ľúto,“ uviedla Frederiksenová. Grónsko síce už od roku 1953 nemalo štatút dánskej kolónie, stále však bolo pod správou Kodane.
„Uvedomujeme si, že existujú aj iné temné kapitoly (dánskej histórie), ktoré sa zaoberajú systematickou diskrimináciou Grónčanov – len preto, že boli Grónčania,“ povedala ďalej Frederiksenová. „Moja ospravedlnenie v mene Dánska je aj ospravedlnením za tieto ďalšie zlyhania, za ktoré je Dánsko zodpovedné a pri ktorých bolo s Grónčanmi systematicky zaobchádzané odlišne a horšie ako s ostatnými občanmi kráľovstva,“ dodala.
Nútená antikoncepcia pokračovala v menšom rozsahu aj po roku 1992, od ktorého Grónsko prevzalo zodpovednosť za svoje zdravotníctvo. Grónčankám sa tak v stredu ospravedlnil aj ich premiér Jens-Frederik Nielsen, a to za takéto prípady, ktoré sa stali už pod správou Grónska.