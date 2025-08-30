Zubárka prekročila všetky hranice a zatkli ju: Vážne ohrozenie pacientov, pri zákrokoch nasadila sekundové lepidlo!

PINELLAS - Stomatologička, z ktorej postupov ide doslova strach. Asi takto si spomína na 35-ročnú Emely Martinezovú jej niekoľko posledných pacientov. Tí v kresle podvedome prišli na to, že niečo asi nie je v poriadku. Jej postupy pri náprave chrupu sa totiž vymykali štandardom až tak, že sa o celú záležitosť začala zaujímať polícia na Floride. Martinezová si totiž pomáhala sekundovým lepidlom!
Téme sa venovala americká televízia Fox News.
Martinezovú dokonca po čase polícia zatkla. Viaceré stopy totiž viedli k nej po tom, ako sa pacienti začali sťažovať na jej "exotické postupy" pri stomatológii. Zubárka mala pracovať dokonca vo viacerých štátoch a krajinách.
Na korunky využívala sekundové lepidlo
Po práci Martinezovej sa ľudia sťažovali na vyvinuté infekcie v ústnej dutine a zničené zuby po tom, ako im boli inštalované korunky pomocou kyanoakrylátového lepidla, verejnosti skôr známeho ako sekundové lepidlo.
K obvineniu Martinezovej z podvodu a vykonávania zubnej praxe bez licencie dopomohlo aj to, že ponúkala zľavnené vyšetrenia celého ústneho chrupu. Tie poskytovala v Tapp Inn Beauty Bare v Pinellas Parku. Samu seba inzerovala ako odborníčku na úpravu chrupu.
Náprava škôd a ďalšie tisíce dolárov na záchranu chrupu
Podľa polície však vysvitlo, že Martinezová nielenže používala netradičné postupy, ale dokonca nemala ani licenciu a vzdelanie v odbore. Viaceré obete sa tak po jej "angažovaní" museli obrátiť na skutočných odborníkov, aby im v ústach napravili chyby Martinezovej, za čo zaplatili nemalé peniaze.
"V skutočnosti museli zaplatiť tisíce dolárov, aby si dali opraviť zuby, a niektorí z nich museli počkať, kým infekcia ustúpi, a potom si dať opraviť zuby," reagoval pre Fox 13 seržant Windy Vater z policajného oddelenia Pinelass Parku.
Martinezovú mali polícii nahlásiť dvaja pacienti, ktorí po zákroku pociťovali bolesť, infekcie a komplikácie. Falošná zubárka dokonca ponúkala výmenu koruniek za 3-tisíc dolárov za zub a so životnosťou 5 až 7 rokov, hoci tento zákrok pri skutočných a licencovaných odborníkoch stojí priemerne tisíc dolárov za zub.
Martinezovú zatkli v okrese Hillsborough začiatkom roka a obvinili ju z vykonávania nelicencovaných zubných prác. Podvodov mala mať dokonca aj viacero, keďže si mala aj meniť meno a zakladať ďalšie podniky, aby jednotlivé biznisy zakryla.