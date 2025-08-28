Ostré slová z ruskej televízie: Macron bude našim vojakom čistiť čižmy! Obsadíme Paríž

MOSKVA - V ruskej štátnej televízii opäť zazneli hrozby voči Európe. Vladimir Solovjov, dlhoročný moderátor a propagandista Kremľa, naznačil, že ruskí vojaci by mohli pochodovať po Champs-Élysées. Francúzskemu prezidentovi pritom odkázal, že bude čistiť čižmy ruským dôstojníkom.
Posmešný „kompromis“
Počas diskusie v relácii Nedeľný večer s Vladimirom Solovjovom reagoval moderátor na úvahy o európskych kompromisoch s Ruskom. Politológ Sergej Michejev vyhlásil, že Moskva musí trvať na vlastných bezpečnostných zárukách a odmietnuť všetko, čo by oslabilo jej pozíciu. Vtedy Solovjov vyhlásil: „Som výnimočne ochotný na kompromis – nechajte im Paríž.“
Išlo však o posmešnú iróniu. Krátko nato totiž dodal, že ruskí vojaci budú pochodovať priamo po Champs-Élysées. Jeho slová tak nemali znamenať ústupok, ale naopak – zosmiešnenie predstavy kompromisu a zároveň hrozbu invázie do francúzskej metropoly.
Útoky na európskych lídrov
V rozhorčenej tiráde pokračoval: „Nebudem si robiť žarty. Preto budeme stáť na Champs-Élysées. Čo priviedlo tieto európske prašivé zvieratá na Ukrajinu? Aby sme ich tam znovu pochovali?“ Dodal, že Európania už stáročia nechápu, že sa nemajú približovať k ruským hraniciam.
Opakované hrozby
Solovjov nie je prvýkrát autorom podobných vyjadrení. V minulosti hovoril o pochodoch ruských vojakov do Berlína, Londýna či Paríža. Keď sa diskutovalo o dodávkach rakiet Taurus Ukrajine, varoval dokonca, že „Nemecko prestane existovať“. Podľa neho stojí celá Európa na prahu vlastného zániku.