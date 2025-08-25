Izrael zaútočil na nemocnicu v Pásme Gazy: Zahynulo najmenej 20 ľudí vrátane novinárov

GAZA - Počet mŕtvych po izraelských útokoch na nemocnicu na juhu Pásma Gazy stúpol na 20 a je medzi nimi aj päť novinárov, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdravotníkov. Izraelská armáda podľa médií potvrdila, že v mieste útočila, necielila vraj ale na novinárov a incident prešetrí.
Reuters napísal, že obeťou tohto úderu je 15 a je medzi nimi aj kameraman, ktorý pre agentúru pracoval. Fotograf, ktorý pre Reuters pracuje, utrpel zranenia. Úder podľa Al-Džazíru smeroval na nemocnicu v Cháne Júnise na juhu Pásma Gazy. Agentúra AFP napísala, že jedným zo zabitých novinárov bol kameraman Al-Džazíry.
Izrael na nemocnice aj novinárov v Gaze útočí opakovane, za čo čelí kritike viacerých medzinárodných organizácií. Napríklad OSN či Európska únia tento mesiac odsúdila zabitie štyroch novinárov katarskej televíznej stanice Al-Džazíra, vrátane známeho reportéra Anasa Šarífa, tiež pri údere na nemocnicu v Gaze. Izrael tvrdil, že so Šaríf v minulosti pripojil k ozbrojenému krídle teroristickej organizácie Hamas. Podľa organizácie Výbor na ochranu novinárov (CPJ) však nepredložil dôkazy.
Zahraničných novinárov Izrael do Pásma Gazy nepúšťa. Mnohé médiá sa preto pri pokrývaní diania v Gaze spoliehajú na miestnych žurnalistov. Americký prezident Donald Trump predminulý týždeň vyhlásil, že by bol rád, keby zahraniční novinári mali prístup do Gazy. Svetové tlačové agentúry AFP, AP a Reuters spoločne so stanicou BBC v júli vyzvali Izrael, aby kvôli hroziacemu hladu umožnil ich spolupracujúcim novinárom vstup do Pásma Gazy aj odchod z neho.
Izrael usporiadal návštevu Pásma Gazy pre influencerov, novinárov tam nepúšťa
Izraelské ministerstvo pre diaspor a boj proti antisemitizmu usporiadalo návštevu Pásma Gazy pre influencerov z Izraela a Spojených štátov. Cieľom exkurzie podľa ministerstva bolo vyvrátiť lži palestínskeho teroristického hnutia Hamas o podvýžive a nedostatočne humanitárnej pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy, píše denník Haarec s odvolaním sa na vyhlásenie úradu. Izrael pritom čelí kritike, že od začiatku vojny neumožňuje vstup medzinárodných novinárov na palestínske územie.
Návštevy v sprievode izraelských vojakov sa podľa denníka Haarec minulý týždeň zúčastnilo desať Izraelčanov a Američanov, ktorí sú veľmi aktívni na sociálnych sieťach. "Exkurzia sa uskutočnila v rámci boja proti diskreditačnej kampani Hamasu - hladovej kampani," cituje Haarec vyhlásenie ministerstva. Podľa úradu bolo cieľom návštevy upozorniť aj "na úlohu OSN a medzinárodných organizácií, ktoré odmietajú distribuovať mnoho ton jedla".
V reakcii na medzinárodnú kritiku, podľa ktorej Pásmo Gazy nedostáva dostatok jedla a humanitárnej pomoci, Izrael tvrdí, že dodávky zadržiava hnutie Hamas, ktoré chce nedostatok jedla využiť na propagandistické účely. Izraelské úrady tiež tvrdia, že sa snažia zabrániť tomu, aby pomoc putovalo do rúk Hamasu. Preto podporili napríklad začatie aktivít novej Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF). Jej distribučné kapacity však podľa medzinárodných organizácií nie sú dostatočné, pri snahe sa dostať k strediskám GHF zomreli stovky Palestínčanov, podľa OSN prevažne kvôli izraelskej streľbe.
Do exkurzie v sprievode izraelskej armády sa zapojili influencionári, ktorí na sociálnych sieťach prejavujú prevažne proizraelské či konzervatívne názory. Na svojich profiloch potom zverejnili videá a fotografie z Pásma Gazy, napríklad zábery na palety s potravinami. "Na tejto základni pre pomoc je dostatok jedla pre nasýtenie každého človeka v Pásme Gazy najmenej na týždeň, ale OSN, Hamas a ďalší odmietajú odovzdávať jedlo efektívne," uviedol v príspevku americký influencer Xaviaer DuRousseau. "Misia GHF je nasýtenie ľudí v Pásme Gazy tak, aby Hamas nekradol jedlo, a funguje to. Videla som, ako bolo nasýtených vyše 13-tisíc ľudí vrátane 3300 žien a detí," uviedla influencerka Brooke Goldsteinová.
Exkurzia civilistov v Pásme Gazy je podľa denníka Haarec vzácna. Izrael od začiatku vojny čelí kritike medzinárodných médií, že im neumožňuje vstup do Pásma Gazy, čím im okrem iného výrazne sťažuje overovanie faktov na mieste. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na začiatku augusta sľuboval, že armáda navýši počty novinárskych ciest do Pásma Gazy. Nie je však jasné, či sa v tomto smere niečo zmenilo. Médiá navyše žiadajú o možnosť sa pohybovať mimo rámca vymedzeného armádou.
Náčelník genštábu nalieha na premiéra, aby prijal dohodu o rukojemníkoch
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby prijal návrh dohody o prímerí, ktorý má viesť k prepusteniu zvyšných rukojemníkov držaných v palestínskom Pásme Gazy, uviedli v pondelok izraelské médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Na stole je dohoda. Je to vylepšená Witkoffova dohoda, musíme ju prijať,“ citoval Zamira izraelský televízny kanál Aruc 13. Hovoril o návrhu, ktorý predtým vyjednal osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff. Pôvodný návrh počítal so 60-dňovým prímerím, počas ktorého by bolo prepustených desať izraelských rukojemníkov výmenou za väznených Palestínčanov.
„Armáda vytvorila podmienky pre dohodu o rukojemníkoch, teraz je to v rukách Netanjahua,“ pokračoval Zamir. Zopakoval svoje obavy, že plánované obsadenie mesta Gaza ohrozí životy zostávajúcich 20 rukojemníkov, ktorí sú podľa všetkého stále nažive. Niektorí z nich sú pravdepodobne zadržiavaní práve v tejto oblasti.
Zamir predtým vypracoval operačné plány na prevzatie kontroly nad mestom Gaza, ktoré boli následne schválené vedením štátu. Na september izraelské ministerstvo obrany povolalo približne 60-tisíc záložníkov. Náčelník generálneho štábu však údajne kritizoval rozhodnutie vlády obsadiť mesto, v ktorom žije približne milión ľudí. Hamas minulý týždeň oznámil, že s novým návrhom o prímerí súhlasí.