Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Izrael zaútočil na nemocnicu v Pásme Gazy: Zahynulo najmenej 20 ľudí vrátane novinárov

Izraelský útok v Pásme Gazy AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (3)
Izraelský útok v Pásme Gazy (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

GAZA - Počet mŕtvych po izraelských útokoch na nemocnicu na juhu Pásma Gazy stúpol na 20 a je medzi nimi aj päť novinárov, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdravotníkov. Izraelská armáda podľa médií potvrdila, že v mieste útočila, necielila vraj ale na novinárov a incident prešetrí.

Reuters napísal, že obeťou tohto úderu je 15 a je medzi nimi aj kameraman, ktorý pre agentúru pracoval. Fotograf, ktorý pre Reuters pracuje, utrpel zranenia. Úder podľa Al-Džazíru smeroval na nemocnicu v Cháne Júnise na juhu Pásma Gazy. Agentúra AFP napísala, že jedným zo zabitých novinárov bol kameraman Al-Džazíry.

Izrael zaútočil na nemocnicu
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

Izrael na nemocnice aj novinárov v Gaze útočí opakovane, za čo čelí kritike viacerých medzinárodných organizácií. Napríklad OSN či Európska únia tento mesiac odsúdila zabitie štyroch novinárov katarskej televíznej stanice Al-Džazíra, vrátane známeho reportéra Anasa Šarífa, tiež pri údere na nemocnicu v Gaze. Izrael tvrdil, že so Šaríf v minulosti pripojil k ozbrojenému krídle teroristickej organizácie Hamas. Podľa organizácie Výbor na ochranu novinárov (CPJ) však nepredložil dôkazy.

Izrael zaútočil na nemocnicu
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

Zahraničných novinárov Izrael do Pásma Gazy nepúšťa. Mnohé médiá sa preto pri pokrývaní diania v Gaze spoliehajú na miestnych žurnalistov. Americký prezident Donald Trump predminulý týždeň vyhlásil, že by bol rád, keby zahraniční novinári mali prístup do Gazy. Svetové tlačové agentúry AFP, AP a Reuters spoločne so stanicou BBC v júli vyzvali Izrael, aby kvôli hroziacemu hladu umožnil ich spolupracujúcim novinárom vstup do Pásma Gazy aj odchod z neho.

Izrael usporiadal návštevu Pásma Gazy pre influencerov, novinárov tam nepúšťa

Izraelské ministerstvo pre diaspor a boj proti antisemitizmu usporiadalo návštevu Pásma Gazy pre influencerov z Izraela a Spojených štátov. Cieľom exkurzie podľa ministerstva bolo vyvrátiť lži palestínskeho teroristického hnutia Hamas o podvýžive a nedostatočne humanitárnej pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy, píše denník Haarec s odvolaním sa na vyhlásenie úradu. Izrael pritom čelí kritike, že od začiatku vojny neumožňuje vstup medzinárodných novinárov na palestínske územie.

Návštevy v sprievode izraelských vojakov sa podľa denníka Haarec minulý týždeň zúčastnilo desať Izraelčanov a Američanov, ktorí sú veľmi aktívni na sociálnych sieťach. "Exkurzia sa uskutočnila v rámci boja proti diskreditačnej kampani Hamasu - hladovej kampani," cituje Haarec vyhlásenie ministerstva. Podľa úradu bolo cieľom návštevy upozorniť aj "na úlohu OSN a medzinárodných organizácií, ktoré odmietajú distribuovať mnoho ton jedla".

V reakcii na medzinárodnú kritiku, podľa ktorej Pásmo Gazy nedostáva dostatok jedla a humanitárnej pomoci, Izrael tvrdí, že dodávky zadržiava hnutie Hamas, ktoré chce nedostatok jedla využiť na propagandistické účely. Izraelské úrady tiež tvrdia, že sa snažia zabrániť tomu, aby pomoc putovalo do rúk Hamasu. Preto podporili napríklad začatie aktivít novej Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF). Jej distribučné kapacity však podľa medzinárodných organizácií nie sú dostatočné, pri snahe sa dostať k strediskám GHF zomreli stovky Palestínčanov, podľa OSN prevažne kvôli izraelskej streľbe.

Do exkurzie v sprievode izraelskej armády sa zapojili influencionári, ktorí na sociálnych sieťach prejavujú prevažne proizraelské či konzervatívne názory. Na svojich profiloch potom zverejnili videá a fotografie z Pásma Gazy, napríklad zábery na palety s potravinami. "Na tejto základni pre pomoc je dostatok jedla pre nasýtenie každého človeka v Pásme Gazy najmenej na týždeň, ale OSN, Hamas a ďalší odmietajú odovzdávať jedlo efektívne," uviedol v príspevku americký influencer Xaviaer DuRousseau. "Misia GHF je nasýtenie ľudí v Pásme Gazy tak, aby Hamas nekradol jedlo, a funguje to. Videla som, ako bolo nasýtených vyše 13-tisíc ľudí vrátane 3300 žien a detí," uviedla influencerka Brooke Goldsteinová.

Exkurzia civilistov v Pásme Gazy je podľa denníka Haarec vzácna. Izrael od začiatku vojny čelí kritike medzinárodných médií, že im neumožňuje vstup do Pásma Gazy, čím im okrem iného výrazne sťažuje overovanie faktov na mieste. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na začiatku augusta sľuboval, že armáda navýši počty novinárskych ciest do Pásma Gazy. Nie je však jasné, či sa v tomto smere niečo zmenilo. Médiá navyše žiadajú o možnosť sa pohybovať mimo rámca vymedzeného armádou.

Náčelník genštábu nalieha na premiéra, aby prijal dohodu o rukojemníkoch

Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby prijal návrh dohody o prímerí, ktorý má viesť k prepusteniu zvyšných rukojemníkov držaných v palestínskom Pásme Gazy, uviedli v pondelok izraelské médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Na stole je dohoda. Je to vylepšená Witkoffova dohoda, musíme ju prijať,“ citoval Zamira izraelský televízny kanál Aruc 13. Hovoril o návrhu, ktorý predtým vyjednal osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff. Pôvodný návrh počítal so 60-dňovým prímerím, počas ktorého by bolo prepustených desať izraelských rukojemníkov výmenou za väznených Palestínčanov.

„Armáda vytvorila podmienky pre dohodu o rukojemníkoch, teraz je to v rukách Netanjahua,“ pokračoval Zamir. Zopakoval svoje obavy, že plánované obsadenie mesta Gaza ohrozí životy zostávajúcich 20 rukojemníkov, ktorí sú podľa všetkého stále nažive. Niektorí z nich sú pravdepodobne zadržiavaní práve v tejto oblasti.

Zamir predtým vypracoval operačné plány na prevzatie kontroly nad mestom Gaza, ktoré boli následne schválené vedením štátu. Na september izraelské ministerstvo obrany povolalo približne 60-tisíc záložníkov. Náčelník generálneho štábu však údajne kritizoval rozhodnutie vlády obsadiť mesto, v ktorom žije približne milión ľudí. Hamas minulý týždeň oznámil, že s novým návrhom o prímerí súhlasí.        

Viac o téme: NemocnicaObeteútok IzraelPásmo Gazy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Izraelská vlajka je položená
Izraelské rodiny rukojemníkov vyzývajú vládu na okamžité ukončenie vojny v Gaze
Zahraničné
Juraj Blanár
Blanár otvorene: Ropovod musíme chrániť, civilistom v Gaze podávame pomocnú ruku
Domáce
Turecká prvá dáma vyzvala
Turecká prvá dáma vyzvala Melaniu Trumpovú vyjadriť sa k situácii v Pásme Gazy
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Vojenská operácia v Gaze pokračuje: Netanjahu bojuje o prežitie vlády uprostred krízy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Splnomocnenec Kotlár na brífingu opäť útočil na novinárov a tvrdil, že za jeho experimenty nešiel zo štátnej kasy ani cent
Splnomocnenec Kotlár na brífingu opäť útočil na novinárov a tvrdil, že za jeho experimenty nešiel zo štátnej kasy ani cent
Správy
Preventívna akcia Vlak pre zdravie
Preventívna akcia Vlak pre zdravie
Správy
Smrť jej vyryla do duše hlbokú ranu: Známej podnikateľke zomierala nevesta v náručí!
Smrť jej vyryla do duše hlbokú ranu: Známej podnikateľke zomierala nevesta v náručí!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Muž nelegálne vyrúbal takmer
Polícia navrhla obžalovať muža, ktorý nelegálne vyrúbal takmer 400 stromov
Domáce
Nové farby polície a
Polícia obvinila vodiča štvorkolky, jazdil nadrogovaný a bez vodičského preukazu
Domáce
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Mesto Myjava plánuje veľkú obnovu PKO Trnovce, chystá investíciu vyše 430-tisíc eur
Mesto Myjava plánuje veľkú obnovu PKO Trnovce, chystá investíciu vyše 430-tisíc eur
Myjava

Zahraničné

Poľsko a Kanada plánujú
Poľsko a Kanada plánujú uzavrieť strategické partnerstvo
Zahraničné
Väčšina výboru Nobelovej ceny
Väčšina výboru Nobelovej ceny za mier v minulosti kritizovala Trumpa
Zahraničné
Lietadlo sa zrútilo na
Tragédia v Poľsku: Lietadlo narazilo do budovy, dvaja mŕtvi
Zahraničné
V Nemecku obžalovali Američana
V Nemecku obžalovali Američana pre podozrenie zo špionáže pre Čínu
Zahraničné

Prominenti

James Gandolfini akoTony Soprano
Filmový svet v SMÚTKU: Zomrela hviezda (†96) seriálu Sopranovci!
Zahraniční prominenti
Monika Reháková, Mária Reháková
Smrť jej vyryla do duše hlbokú ranu: Známej podnikateľke zomierala nevesta v náručí!
Domáci prominenti
Diane Kruger
Syn (25) hviezdy seriálu Walking Dead v rukách POLÍCIE: Obvinenie z NAPADNUTIA a... Vyhrážky SMRŤOU!
Zahraniční prominenti
Syn Karlosa Vémolu a
STRACH známej Slovenky: Odklad PLÁNOVANEJ operácie... 4-mesačný synček má ďalšie ŤAŽKOSTI!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tento pohyb vášho psa
Tento pohyb vášho psa hovorí viac než tisíc slov: Odborník odhalil dojemnú pravdu!
Zaujímavosti
Poklady ľudovej architektúry: 10
Poklady ľudovej architektúry: 10 najkrajších skanzenov, ktoré vám priblížia život našich predkov
dromedar.sk
V meste Omagh postrelili
HANBA pre políciu: Policajt si z miesta činu odniesol niečo, čo nik nečakal… Kamera ho odhalila!
Zaujímavosti
NEUVERITEĽNÉ závery NASA: Sme
NEUVERITEĽNÉ závery NASA: Sme na prahu objavu mimozemského života?
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Raketový rast minimálnej mzdy prinesie obrat: Predbehneme Česko!
Raketový rast minimálnej mzdy prinesie obrat: Predbehneme Česko!

Šport

Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
La Vuelta
VIDEO Nepekný vzor pre mladú generáciu: Medvedev neuveriteľným spôsobom roztrieskal raketu
VIDEO Nepekný vzor pre mladú generáciu: Medvedev neuveriteľným spôsobom roztrieskal raketu
US Open
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
ZOH Miláno Cortina 2026
Donnarumma sa priblížil k odchodu z PSG: Jeho nový klub zaplatí desiatky miliónov
Donnarumma sa priblížil k odchodu z PSG: Jeho nový klub zaplatí desiatky miliónov
Premier League

Auto-moto

Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Ktoré európske krajiny otestovali 4-dňový pracovný týždeň?
Ktoré európske krajiny otestovali 4-dňový pracovný týždeň?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Výber receptov

Technológie

„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Bezpečnosť
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Veda a výskum
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Samsung
Nový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostať
Nový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostať
Bezpečnosť

Bývanie

Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur

Pre kutilov

Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sympatická Ashley Park a jej cesta z Broadwaya po Paríž: V seriáli Emily in Paris hviezdi, aké však boli jej začiatky?
Zahraničné celebrity
Sympatická Ashley Park a jej cesta z Broadwaya po Paríž: V seriáli Emily in Paris hviezdi, aké však boli jej začiatky?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dramatický policajný zásah skončil
Domáce
Dramatický policajný zásah skončil streľbou a smrťou! Mrazivé OPISY svedkov a slová manželky zastreleného muža
Nervózny Kotlár opäť perlil
Domáce
Nervózny Kotlár opäť perlil a obviňoval médiá: Moje experimenty nestáli štát ani cent! TRHANIE diplomu sa nekoná
Slovákov zaplavili telefonáty z
Domáce
Slovákov zaplavili telefonáty z rakúskych čísel: POZOR, ide o podvod
MIMORIADNE pátranie, zmizlo 10-ročné
Domáce
MIMORIADNE pátranie, zmizlo 10-ročné dievčatko! Odišlo do obchodu v Ružomberku, odvtedy po ňom niet stopy

Ďalšie zo Zoznamu