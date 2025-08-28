Veľký úspech: Odborníci z UNB ako prví na Slovensku použili špeciálny komponent pri operácii

BRATISLAVA - Odborníci z Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) ako štvrtí na svete a prví na Slovensku použili špeciálny komponent pri operácii. Lekári uskutočnili inovatívnu operáciu počas revízie totálnej endoprotézy bedrového kĺbu. Inovácia spočíva v implantácii revízneho modulárneho komponentu.Informovala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.
„S potešením môžem skonštatovať, že nám na pracovisku pri operačnej liečbe zlyhania totálnych umelých náhrad bedrových kĺbov pribudol inovatívny implantát. Máme tak k dispozícii viac možností na ošetrenie komplexných kostných defektov. Na rozdiel od predošlých implantátov, tieto vieme kombinovať ako čisto necementované alebo v kombinácii s kostným cementom a kostnými štepmi,“ uviedol prednosta II. ortopedicko-traumatologickej kliniky Boris Šteňo. Operácii sa úspešne podrobila 81-ročná pacientka s rozsiahlym kostným defektom v oblasti po implantácii jamky totálnej endoprotézy.
Rozšírenie možnosti bezpečného použitia
Odborníci si od nového implantátu sľubujú rozšírenie možnosti bezpečného použitia v revíznej endoprotetike, prípadne aj u pacientov po rozsiahlych kostných defektoch. Tento revízny systém implantátov je v súčasnosti dostupný iba v ôsmich krajinách Európy, v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Portugalsku, Španielsku, Veľkej Británii, v Poľsku a odteraz už aj na Slovensku. Na ortopedicko-traumatologickom pracovisku v petržalskej nemocnici bol špeciálny implantát v priebehu posledných desiatich dní využitý pri operáciách u ďalších troch pacientov.