Izrael zaútočil na nemocnicu v Pásme Gazy: Zahynulo 14 ľudí vrátane novinárov

GAZA - Izraelský útok na nemocnicu na juhu Pásma Gazy dnes zabil najmenej 14 ľudí, vrátane troch novinárov, z ktorých jeden pracoval pre agentúru Reuters. Informujú o tom Reuters a server televízie Al-Džazíra, podľa ktorého dnes v dôsledku iných izraelských útokov v Gaze zomrelo ďalších 19 ľudí. Izrael sa zatiaľ k úderu na nemocnicu nevyjadril.
Reuters napísal, že obeťou tohto úderu je 15 a je medzi nimi aj kameraman, ktorý pre agentúru pracoval. Fotograf, ktorý pre Reuters pracuje, utrpel zranenia. Úder podľa Al-Džazíru smeroval na nemocnicu v Cháne Júnise na juhu Pásma Gazy. Agentúra AFP napísala, že jedným zo zabitých novinárov bol kameraman Al-Džazíry.
Izrael na nemocnice aj novinárov v Gaze útočí opakovane, za čo čelí kritike viacerých medzinárodných organizácií. Napríklad OSN či Európska únia tento mesiac odsúdila zabitie štyroch novinárov katarskej televíznej stanice Al-Džazíra, vrátane známeho reportéra Anasa Šarífa, tiež pri údere na nemocnicu v Gaze. Izrael tvrdil, že so Šaríf v minulosti pripojil k ozbrojenému krídle teroristickej organizácie Hamas. Podľa organizácie Výbor na ochranu novinárov (CPJ) však nepredložil dôkazy.
Zahraničných novinárov Izrael do Pásma Gazy nepúšťa. Mnohé médiá sa preto pri pokrývaní diania v Gaze spoliehajú na miestnych žurnalistov. Americký prezident Donald Trump predminulý týždeň vyhlásil, že by bol rád, keby zahraniční novinári mali prístup do Gazy. Svetové tlačové agentúry AFP, AP a Reuters spoločne so stanicou BBC v júli vyzvali Izrael, aby kvôli hroziacemu hladu umožnil ich spolupracujúcim novinárom vstup do Pásma Gazy aj odchod z neho.