Andreja Babiša napadli na predvolebnom mítingu! Po útoku skončil v nemocnici

PRAHA - Expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš utrpel zranenie počas predvolebného stretnutia v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku. Jeden z účastníkov ho náhle udrel francúzskou barlou do hlavy. Politik skončil v nemocnici a zrušil najbližší program.
Útok priamo počas kampane
Incident sa odohral v pondelok popoludní. Podľa poslanca Aleša Juchelku muž pristúpil k Babišovi a zasiahol ho barlou do hlavy. Expremiér následne vyhľadal ošetrenie na urgente. Na sieti X oznámil, že ruší minimálne utorňajšie akcie v Olomouckom kraji, pretože lekári mu odporučili pokoj.
Svedok útoku, poslanec Igor Hendrych, pre Seznam Zprávy uviedol: „Vyzeral ako bežný poslucháč, ničím nevybočoval. A zrazu, ako blesk z čistého neba, začal pána Babiša mlátiť barlami. Odviedol som ho bokom a kolegovia ho následne sprevádzali do nemocnice.“
Zadržaný útočník a ďalšia zranená žena
Polícia potvrdila, že páchateľom je muž seniorského veku. Po útoku z miesta odchádzal, no prítomní policajti ho okamžite zadržali. Kriminalisti začali s výsluchmi svedkov a nevylučujú, že právna kvalifikácia sa ešte rozšíri. Pri incidente utrpela zranenia aj jedna žena, ktorú ošetrili zdravotníci.
Politici naprieč spektrom odsudzujú násilie
Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili reakcie naprieč politickým spektrom. Minister vnútra Vít Rakušan (STAN) zdôraznil, že násilie do politiky nepatrí a je neprijateľné v akejkoľvek forme. Premiér Petr Fiala (ODS) vyjadril Babišovi prianie skorého uzdravenia a zdôraznil, že politické spory sa majú viesť argumentmi, nie agresiou.
Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) označil útok za dôsledok nenávistnej kampane zo strany vládnych strán. Podobne reagovala aj Alena Schillerová, podľa ktorej nenávistná rétorika vládneho tábora prispela k fyzickému útoku.
Podporu Babišovi vyjadrili aj zástupcovia ďalších strán vrátane Olgy Richterovej (Piráti) či europoslanca Tomáša Zdechovského (KDU-ČSL). Organizácia Milion chvilek pro demokracii pripomenula, že fyzické útoky iba ďalej rozdeľujú spoločnosť.
Vyšetrovanie pokračuje
Polícia v oficiálnom vyhlásení uviedla, že útok sa odohral krátko po 16. hodine. „Muž seniorského veku mal politika zasiahnuť francúzskou barlou do hlavy. Na mieste zasahovali zdravotníci aj pri ďalšej zranenej osobe,“ potvrdili. Útočník čelí obvineniu z výtržníctva, no kvalifikácia sa môže sprísniť podľa ďalších zistení.