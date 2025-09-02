Piráti odštartovali horúcu fázu kampane: Vo voľbách chcú poraziť SPD a byť tretí

PRAHA - Piráti chcú v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne českého Parlamentu poraziť neformálnu koalíciu okolo opozičného hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru a byť treťou najsilnejšou stranou v snemovni. V utorok to vyhlásil predseda Pirátov Zdeněk Hřib na pražskom ostrove Štvanice, kde strana odštartovala horúcu fázu svojej predvolebnej kampane.
Cieľom Hřiba po tom, ako bol zvolený za lídra strany do týchto volieb bolo, aby získali aspoň desať percent. Tento cieľ sa však podľa neho na základe prieskumov už blíži, preto latku zdvihli. „Cieľom Pirátov a odborníkov na tento posledný mesiac pred voľbami bude, že porazíme extrémistickú SPD a všetky jej prívesky a staneme sa treťou najsilnejšou stranou v parlamente,“ povedal Hřib.
Sloganom Pirátov do týchto volieb je „Máme spoločného viac, než si myslíte“ a tiež „Nakopneme zmenu“. Podľa Hřiba sa ľudia na hlavných veciach dokážu zhodnúť - menoval napríklad život v krajine bez korupcie a v bezpečí. „Máme šancu byť výrazným hlasom v budúcej snemovni a dosť možno aj v budúcej vláde. Máme plán, ako zachovať to, čo tu máme dobré, ale aj zmeniť mnohé veci k lepšiemu,“ podotkol.
Menoval desať vecí, ktoré by strana chcela presadiť počas prvých sto dní, ak by sa dostala do vlády. V oblasti bývania chcú Piráti zaistiť viac domov pre ľudí či zaviesť zóny zrýchlenej výstavby. Ďalej chcú zaviesť zľavy na daniach pre rodiny a bežných občanov či donútiť antimonopolný úrad, aby zakročil proti kartelom, ktoré podľa slov Hřiba v Česku v súčasnosti zdražujú potraviny. Okrem toho by sa chceli zamerať na korupciu a ich plánom je tiež schváliť „protimafiánsky zákon“, aby sa neopakovali kauzy ako Motol či Dozimetr. Počas prvých sto dní by tiež chceli opäť predložiť návrh zákona o manželstve pre všetkých či návrhy týkajúce sa regulácie konope.